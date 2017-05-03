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3 мая 2017, 15:45

«КамАЗ» отчитался о текущих продажах грузовиков

В первом квартале 2017 года в России реализовано 5 750 «КамАЗ» - это на 1,5 тыс. грузовиков больше, чем за аналогичный период прошлого года (4 182 ед.).
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Положительная динамика по продажам наблюдается во всех регионах – Приволжском, Центральном, Южном и др. Анализ продаж говорит о том, что основной рост заметен в сегменте нового модельного ряда, «по традиционным моделям цифры стабильны».
 
Начиная с 2014-го, растут продажи магистральных тягачей КамАЗ-5490. Лидерами продаж в традиционном сегменте также стали КАМАЗ-43118, КАМАЗ-65115 и тяжёлый автомобиль КАМАЗ-6520 «люкс» с комфортабельной кабиной.
 
«КамАЗ» старается предлагать фиксированную цену в стоимости лизинга, когда клиент не платит за обслуживание, и это включено в стоимость автомобиля. В работе с дилерами акцент делается не только на качество, но и на скорость обслуживания. Внедряется электронный документооборот, и уже в ближайшие 2 месяца появятся электронные ПТС. 

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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
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«КамАЗ» отчитался о текущих продажах грузовиков
Положительная динамика по продажам наблюдается во всех регионах – Приволжском, Центральном, Южном и др. Анализ продаж говорит о том, что основной рост заметен в сегменте нового модельного ряда, «по традиционным моделям цифры стабильны».  Начиная с 2014-го, растут продажи магистральных тягачей КамАЗ-5490. Лидерами продаж в традиционном сегменте также стали КАМАЗ-43118, КАМАЗ-65115 и тяжёлый автомобиль КАМАЗ-6520 «люкс» с комфортабельной кабиной. «КамАЗ» старается предлагать фиксированную цену в стоимости лизинга, когда клиент не платит за обслуживание, и это включено в стоимость автомобиля. В работе с дилерами акцент делается не только на качество, но и на скорость обслуживания. Внедряется электронный документооборот, и уже в ближайшие 2 месяца появятся электронные ПТС. 
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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