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3 мая 2017, 15:45
«КамАЗ» отчитался о текущих продажах грузовиков
В первом квартале 2017 года в России реализовано 5 750 «КамАЗ» - это на 1,5 тыс. грузовиков больше, чем за аналогичный период прошлого года (4 182 ед.).
Положительная динамика по продажам наблюдается во всех регионах – Приволжском, Центральном, Южном и др. Анализ продаж говорит о том, что основной рост заметен в сегменте нового модельного ряда, «по традиционным моделям цифры стабильны».
Начиная с 2014-го, растут продажи магистральных тягачей КамАЗ-5490. Лидерами продаж в традиционном сегменте также стали КАМАЗ-43118, КАМАЗ-65115 и тяжёлый автомобиль КАМАЗ-6520 «люкс» с комфортабельной кабиной.
«КамАЗ» старается предлагать фиксированную цену в стоимости лизинга, когда клиент не платит за обслуживание, и это включено в стоимость автомобиля. В работе с дилерами акцент делается не только на качество, но и на скорость обслуживания. Внедряется электронный документооборот, и уже в ближайшие 2 месяца появятся электронные ПТС.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
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