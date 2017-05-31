31 мая 2017, 12:32
«КамАЗ» поможет построить завод Mercedes-Benz в Подмосковье
Mercedes-Benz приступит к строительство нового предприятия в Московской области уже 20 июня этого года. Одним из партнеров является «КамАЗ», сообщают представители компании.
На сегодняшний день Mercedes-Benz и «КамАЗ» владеют совместным предприятием, расположенным в Набережных Челнах. Площадка является частью многостороннего партнерского соглашения о промышленной сборке, заключенного с такими компаниями, как «АвтоВАЗ», Nissan и Renault.
Партнерство Mercedes-Benz с «КамАЗом», как ожидается, поможет получить льготы на импорт автомобильных компонентов в обмен на повышения уровня локализации и увеличения объемов производства.
Напомним, что завод будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья, в индустриальном парке Есипово.
Запуск предприятия, который будет принадлежать автомобильному концерну Daimler, запланирован через 2 года. Как отмечают СМИ, это первый контракт на строительство завода крупной западной автомобильной компании на территории России за 10 лет.
Соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Производственные объемы оцениваются в 25 000 - 30 000 автомобилей в год. По предварительным данным, немецкая компания будет собирать в нашей стране модели ML и GL.
Автоконцерн рассматривал различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрал Московскую область.
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