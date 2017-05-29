29 мая 2017, 08:15
«КамАЗ» поставит на Филиппины более 1 000 грузовиков
Поставки предназначены для филиппинской компании Lifetruck в срок до 2020 года и предназначены по меморандуму о взаимопонимании, подписанным сторонами 25 мая.
Подписание документа состоялось на российско-филиппинском бизнес-форуме, проведенном в рамках визита в Россию Президента Филиппин Родриго Дутерте. Документ подписали руководитель отдела продаж и сервиса Сергей Афанасьев и глава компании Lifetruck International Incorporated Джоэл Эваско.
График реализации проекта и модельный ряд «КамАЗов» для филиппинского рынка может быть согласован дополнительно. По предварительной договоренности, в числе поставляемой техники значатся самосвалы КамАЗ-6520, седельные тягачи КамАЗ-6460, а также бортовые автомобили КамАЗ-65117. Технику используют в грузоперевозках, строительстве и сельском хозяйстве.
Меморандум также предусматривает сотрудничество в сфере техобслуживания автотехники. При поддержке «КамАЗа» на базе мощностей Lifetruck планируют создать дилерскую и сервисную сеть с ремонтно-технической базой по всей территории Филиппин. Реализацию договоренностей будут производить поэтапно.
Отметим, что 22 мая пресс-служба «КамАЗа» сообщала, что предприятие поставило российской логистической компании ООО «ИТЕКО Россия» 200 тягачей КамАЗ-5490. Сумма сделки оценивается в 1,2 млрд рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
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