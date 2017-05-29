29 мая 2017, 08:15

«КамАЗ» поставит на Филиппины более 1 000 грузовиков

Поставки предназначены для филиппинской компании Lifetruck в срок до 2020 года и предназначены по меморандуму о взаимопонимании, подписанным сторонами 25 мая.
^
Подписание документа состоялось на российско-филиппинском бизнес-форуме, проведенном в рамках визита в Россию Президента Филиппин Родриго Дутерте. Документ подписали руководитель отдела продаж и сервиса Сергей Афанасьев и глава компании Lifetruck International Incorporated Джоэл Эваско.
 
График реализации проекта и модельный ряд «КамАЗов» для филиппинского рынка может быть согласован дополнительно. По предварительной договоренности, в числе поставляемой техники значатся самосвалы КамАЗ-6520, седельные тягачи КамАЗ-6460, а также бортовые автомобили КамАЗ-65117. Технику используют в грузоперевозках, строительстве и сельском хозяйстве.
 
Меморандум также предусматривает сотрудничество в сфере техобслуживания автотехники. При поддержке «КамАЗа» на базе мощностей Lifetruck планируют создать дилерскую и сервисную сеть с ремонтно-технической базой по всей территории Филиппин. Реализацию договоренностей будут производить поэтапно.
 
Отметим, что 22 мая пресс-служба «КамАЗа» сообщала, что предприятие поставило российской логистической компании ООО «ИТЕКО Россия» 200 тягачей КамАЗ-5490. Сумма сделки оценивается в 1,2 млрд рублей.
Новинки и концепт кары KamAZ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква КамАЗ Автомудрость КамАЗ АвтоПитер КамАЗ Дизайн и тюнинг КамАЗ Новинки и концепт кары КамАЗ Новости и акции автосалонов КамАЗ Автосалоны и дилеры марки КамАЗ Аренда и прокат авто марки КамАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки КамАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки КамАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
«Фронтовой» внедорожник Opel
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
«КамАЗ» поставит на Филиппины более 1 000 грузовиков
Подписание документа состоялось на российско-филиппинском бизнес-форуме, проведенном в рамках визита в Россию Президента Филиппин Родриго Дутерте. Документ подписали руководитель отдела продаж и сервиса Сергей Афанасьев и глава компании Lifetruck International Incorporated Джоэл Эваско. График реализации проекта и модельный ряд «КамАЗов» для филиппинского рынка может быть согласован дополнительно. По предварительной договоренности, в числе поставляемой техники значатся самосвалы КамАЗ-6520, седельные тягачи КамАЗ-6460, а также бортовые автомобили КамАЗ-65117. Технику используют в грузоперевозках, строительстве и сельском хозяйстве. Меморандум также предусматривает сотрудничество в сфере техобслуживания автотехники. При поддержке «КамАЗа» на базе мощностей Lifetruck планируют создать дилерскую и сервисную сеть с ремонтно-технической базой по всей территории Филиппин. Реализацию договоренностей будут производить поэтапно. Отметим, что 22 мая пресс-служба «КамАЗа» сообщала, что предприятие поставило российской логистической компании ООО «ИТЕКО Россия» 200 тягачей КамАЗ-5490. Сумма сделки оценивается в 1,2 млрд рублей.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск город Орёл Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG