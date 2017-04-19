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19 апреля 2017, 13:18
«КамАЗ» стремится производить двигатели с китайскими партнерами
Предприятие «КамАЗ» намерено создать в России совместное производство с китайской компанией Weichai Power. Правда, представители Минпромторга пока не в курсе данной сделки.
Сейчас «КамАЗ» устанавливает двигатели Weichai Power на свои машины, работающие на газе, таких автомобилей собирается ежегодно порядка 1 000 ед. Поэтому партнерские связи были налажены давно.
Weichai Power является одним из крупнейших производителей двигателей в Китае. В России предприятие представляет компания «Вейчай-Рус Трейдинвест». На территории нашей страны работают 19 станций технического обслуживания компании. Дилеры Weichai Power работают в Москве, Астрахани, Белгороде, Нижнем Новгороде и Омске.
Производство двигателей планируется разместить на Тутаевском моторном заводе в Ярославской области, 49,95 % уставного капитала которого принадлежит «КамАЗу».
Отметим, что Weichai Power – не первый китайский партнер, с которым намерен сотрудничать российский автогигант. Ранее «КамАЗ» планировал открыть совместный проект с компанией Hawtai Motor. Планировалось, что компании будут производить автомобили и продавать их как в России, так и в Китае. Сейчас проект заморожен ввиду того, что у китайской компании возникли проблемы с получением лицензии на производство грузовых автомобилей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
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