«КамАЗ» выпустит первую партию моторов Р6
Для проведения пусконаладочных работ на завод приедут специалисты фирмы Thyssen Krause (электрики, электронщики, механики). Также началась сборка столов для подачи деталей в зону конвейера и установка спутников для транспортирования двигателя по конвейеру.
Кроме нового сборочного конвейера работа продолжается ещё на 3 участках. На линии блока цилиндров во второй половине мая начнётся монтаж оборудования. На линии головки блока цилиндров уже установлены 6 обрабатывающих центров. Здесь проводят пусконаладочные работы, также сдана в эксплуатацию измерительная машина Zeiss - на ней будет производиться контроль всех параметров головки блока цилиндров.
Наконец, на линии стыковки, доукомплектовки и окраски двигателей завершается заливка полов. Особенность этой линии в том, что она предусмотрена не только для новых рядных двигателей, но и для всех других выпускаемых моторов «КамАЗа» и Cummins. Оборудование сюда уже поступает. Монтаж начнётся в мае и продлится около 3 месяцев.
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