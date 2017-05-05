120
5 мая 2017, 18:31

«КамАЗ» выпустит первую партию моторов Р6

Первые 10 опытных образцов новых моторов Р6 будут собраны на заводе двигателей «КамАЗа» уже в июне. В настоящий момент выполнен большой объём работ по сборке нового конвейера: появились операции подсборки узлов и деталей, расположенные вне конвейера, а также линия сборки головки блока цилиндров.
^

Для проведения пусконаладочных работ на завод приедут специалисты фирмы Thyssen Krause (электрики, электронщики, механики). Также началась сборка столов для подачи деталей в зону конвейера и установка спутников для транспортирования двигателя по конвейеру.

Ранее мы писали
Предприятие «КамАЗ» намерено создать в России совместное производство с китайской компанией Weichai Power ...
Читать далее

Кроме нового сборочного конвейера работа продолжается ещё на 3 участках. На линии блока цилиндров во второй половине мая начнётся монтаж оборудования. На линии головки блока цилиндров уже установлены 6 обрабатывающих центров. Здесь проводят пусконаладочные работы, также сдана в эксплуатацию измерительная машина Zeiss - на ней будет производиться контроль всех параметров головки блока цилиндров.

Наконец, на линии стыковки, доукомплектовки и окраски двигателей завершается заливка полов. Особенность этой линии в том, что она предусмотрена не только для новых рядных двигателей, но и для всех других выпускаемых моторов «КамАЗа» и Cummins. Оборудование сюда уже поступает. Монтаж начнётся в мае и продлится около 3 месяцев.

Новости KamAZ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква КамАЗ Автомудрость КамАЗ АвтоПитер КамАЗ Дизайн и тюнинг КамАЗ Новинки и концепт кары КамАЗ Новости и акции автосалонов КамАЗ Автосалоны и дилеры марки КамАЗ Аренда и прокат авто марки КамАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки КамАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки КамАЗ
Главные материалы
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 22 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 38 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
«КамАЗ» выпустит первую партию моторов Р6
Для проведения пусконаладочных работ на завод приедут специалисты фирмы Thyssen Krause (электрики, электронщики, механики). Также началась сборка столов для подачи деталей в зону конвейера и установка спутников для транспортирования двигателя по конвейеру. {{material_118877}} Кроме нового сборочного конвейера работа продолжается ещё на 3 участках. На линии блока цилиндров во второй половине мая начнётся монтаж оборудования. На линии головки блока цилиндров уже установлены 6 обрабатывающих центров. Здесь проводят пусконаладочные работы, также сдана в эксплуатацию измерительная машина Zeiss - на ней будет производиться контроль всех параметров головки блока цилиндров. Наконец, на линии стыковки, доукомплектовки и окраски двигателей завершается заливка полов. Особенность этой линии в том, что она предусмотрена не только для новых рядных двигателей, но и для всех других выпускаемых моторов «КамАЗа» и Cummins. Оборудование сюда уже поступает. Монтаж начнётся в мае и продлится около 3 месяцев.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Томск Владимир Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG