«КамАЗы» на СПГ готовятся пополнить автопарк «Газпрома»
Инженеры «КамАЗа» завершают заводские испытания первой партии грузовиков, работающих на сжиженном природном газе (СПГ). По окончании тестов машины должны быть переданы подразделениям «Газпрома».
В опытную эксплуатацию отправятся 2 грузовика КамАЗ-65117-37 и один КамАЗ-65116-37. Как подчеркивают на заводе, это те две модели грузовиков на СПГ, которые первыми в России прошли сертификацию.
Если принять во внимание сопоставимые цены, то главное конкурентное преимущество СПГ-машин перед «коллегами» на компримированном (сжатом) природном газе – объём и количество баков. У первых он, как водится, всего один и обеспечивает запас хода до 700 км.
Вторые автомобили на аналогичный пробег должны заполнить около 13 штатных баллонов. По понятным причинам, это утяжеляет грузовик, снижает массу полезной нагрузки, при этом требует удлинённой рамы.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
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