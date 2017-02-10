Kaptur стал второй по популярности моделью Renault
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Российские дилеры Renault в январе реализовали 5 208 автомобилей – это на 3,9 % больше, по сравнению с прошлым годом. Марка занимает сейчас 4 место по продажам среди всех автопроизводителей в России, доля рынка Renault - 6,7 %.
Бестселлером Renault в России остается Duster - в прошлом месяце его предпочли 1 848 покупателей (падение составило 22,3 %). На 2 место в модельном ряду марки впервые поднялся Kaptur с показателем 1 519 реализованных авто.
Напомним, Kaptur стартовал на российском рынке в июне прошлого года. Автомобиль доступен в 3 комплектациях по цене от 879 000 до 1 179 990 рублей. Для модели предлагается 2 бензиновых двигателя – 1,6 литра 114 л.с. и 2 литра 143 л.с. Механические трансмиссии представлены 5-ступенчатой коробкой передач, которая доступна для версий с двигателем 1,6 литра и передним приводом, а также 6-ступенчатой - для версий с двигателем 2 литра и полным приводом.
Вариатор CVT X-Tronic предлагается для переднеприводной версии и доступен в паре с бензиновым двигателем 1,6 литра 114 л.с.
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Kaptur стал второй по популярности моделью Renault
Бестселлером Renault в России остается Duster - в прошлом месяце его предпочли 1 848 покупателей (падение составило 22,3 %). На 2 место в модельном ряду марки впервые поднялся Kaptur с показателем 1 519 реализованных авто. Напомним, Kaptur стартовал на российском рынке в июне прошлого года. Автомобиль доступен в 3 комплектациях по цене от 879 000 до 1 179 990 рублей. Для модели предлагается 2 бензиновых двигателя – 1,6 литра 114 л.с. и 2 литра 143 л.с. Механические трансмиссии представлены 5-ступенчатой коробкой передач, которая доступна для версий с двигателем 1,6 литра и передним приводом, а также 6-ступенчатой - для версий с двигателем 2 литра и полным приводом. Вариатор CVT X-Tronic предлагается для переднеприводной версии и доступен в паре с бензиновым двигателем 1,6 литра 114 л.с.
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