10 февраля 2017, 10:34

Kaptur стал второй по популярности моделью Renault

Российские дилеры Renault в январе реализовали 5 208 автомобилей – это на 3,9 % больше, по сравнению с прошлым годом. Марка занимает сейчас 4 место по продажам среди всех автопроизводителей в России, доля рынка Renault - 6,7 %.
Бестселлером Renault в России остается Duster - в прошлом месяце его предпочли 1 848 покупателей (падение составило 22,3 %). На 2 место в модельном ряду марки впервые поднялся Kaptur с показателем 1 519 реализованных авто.
 
Напомним, Kaptur стартовал на российском рынке в июне прошлого года. Автомобиль доступен в 3 комплектациях по цене от 879 000 до 1 179 990 рублей. Для модели предлагается 2 бензиновых двигателя – 1,6 литра 114 л.с. и 2 литра 143 л.с. Механические трансмиссии представлены 5-ступенчатой коробкой передач, которая доступна для версий с двигателем 1,6 литра и передним приводом, а также 6-ступенчатой - для версий с двигателем 2 литра и полным приводом.
 
Вариатор CVT X-Tronic предлагается для переднеприводной версии и доступен в паре с бензиновым двигателем 1,6 литра 114 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Renault Kaptur Style 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин143
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.1
Загородный цикл6.7
Смешанный цикл8.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Kaptur стал второй по популярности моделью Renault
Бестселлером Renault в России остается Duster - в прошлом месяце его предпочли 1 848 покупателей (падение составило 22,3 %). На 2 место в модельном ряду марки впервые поднялся Kaptur с показателем 1 519 реализованных авто. Напомним, Kaptur стартовал на российском рынке в июне прошлого года. Автомобиль доступен в 3 комплектациях по цене от 879 000 до 1 179 990 рублей. Для модели предлагается 2 бензиновых двигателя – 1,6 литра 114 л.с. и 2 литра 143 л.с. Механические трансмиссии представлены 5-ступенчатой коробкой передач, которая доступна для версий с двигателем 1,6 литра и передним приводом, а также 6-ступенчатой - для версий с двигателем 2 литра и полным приводом. Вариатор CVT X-Tronic предлагается для переднеприводной версии и доступен в паре с бензиновым двигателем 1,6 литра 114 л.с.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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