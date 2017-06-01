1 июня 2017, 16:19

Каждой выделенной полосе – по видеокамере?

Общественное движение «Красивый город» провело в начале мая текущего года, если так можно выразиться, тематический эксперимент. Он показал, что ресурсов полиции недостаточно для контроля ситуации с парковкой автомобилей на выделенных полосах для общественного транспорта.
^

По его итогам в адрес губернатора был направлен запрос о необходимости установки видеокамер для автоматической фиксации нарушений. Как считают представители Движения, в отсутствие таких контролирующих комплексов некоторые водители регулярно и безнаказанно нарушают ПДД, создавая помехи для работы общественного транспорта, уменьшая провозную способность улиц.

В ответ на обращение специалисты  Комитета по информатизации и связи сообщили, что до конца 2017 года запланировано оснащение оборудованием фото- и видеофиксации выделенных полос на Кантемировской ул., Ленинском пр., пр. Медиков, Большом пр. П.С., Вознесенском пр. и Большой Пушкарской ул.

Кстати...

В настоящее время проходят тестовые испытания мобильного оборудования, которое устанавливается прямо на автобусы и фиксирует нарушения по ходу маршрута.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Отзыв о Mazda 323 1996 года
Попробуйте боковые стекла китайского производителя XYG, они достаточно закалены и мало подвержены царапинам, отзывы о этой марке для убедительности http:// www.autotriplex.ru/ otzivi_o_kitaiskih_avtosteklah_xyg_bor
AutoTriplex
АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Станислав
Что такое карбон на авто?
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
gurutunin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Каждой выделенной полосе – по видеокамере?
По его итогам в адрес губернатора был направлен запрос о необходимости установки видеокамер для автоматической фиксации нарушений. Как считают представители Движения, в отсутствие таких контролирующих комплексов некоторые водители регулярно и безнаказанно нарушают ПДД, создавая помехи для работы общественного транспорта, уменьшая провозную способность улиц.В ответ на обращение специалисты  Комитета по информатизации и связи сообщили, что до конца 2017 года запланировано оснащение оборудованием фото- и видеофиксации выделенных полос на Кантемировской ул., Ленинском пр., пр. Медиков, Большом пр. П.С., Вознесенском пр. и Большой Пушкарской ул.Кстати...В настоящее время проходят тестовые испытания мобильного оборудования, которое устанавливается прямо на автобусы и фиксирует нарушения по ходу маршрута.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петрозаводск Красноярск Челябинская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG