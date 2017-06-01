Каждой выделенной полосе – по видеокамере?
По его итогам в адрес губернатора был направлен запрос о необходимости установки видеокамер для автоматической фиксации нарушений. Как считают представители Движения, в отсутствие таких контролирующих комплексов некоторые водители регулярно и безнаказанно нарушают ПДД, создавая помехи для работы общественного транспорта, уменьшая провозную способность улиц.
В ответ на обращение специалисты Комитета по информатизации и связи сообщили, что до конца 2017 года запланировано оснащение оборудованием фото- и видеофиксации выделенных полос на Кантемировской ул., Ленинском пр., пр. Медиков, Большом пр. П.С., Вознесенском пр. и Большой Пушкарской ул.
Кстати...
В настоящее время проходят тестовые испытания мобильного оборудования, которое устанавливается прямо на автобусы и фиксирует нарушения по ходу маршрута.
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