2 июня 2017, 10:23

Каждый второй Peugeot и Citroen в России продан по программам господдержки

В I квартале 2017 года по программам обновления парка марок Peugeot и Citroen в рамках государственной программы продано около 1 000 автомобилей, что чуть менее половины всех проданных автомобилей марок за период.
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Всего по итогам 4 месяцев 2017 года – с января по апрель - компания PSA Group реализовала в России 2736 автомобилей, что больше, чем в I квартале прошлого года, на 6,5%. Из общего объема реализовано 1 458 ед. Peugeot и 1 278 Citroen.
 
По информации пресс-службы PSA Group, программы предложены для покупки наиболее востребованных моделей – автомобилей Peugeot 408 и Citroen C4 Седан. В то же время Peugeot и Citroen предоставляли дополнительные скидки на приобретение автомобилей в трейд-ин и специальные условия приобретения. Так что, возможно, на структуру спроса повлияло и это обстоятельство.
 
Peugeot 408 и Citroen C4 Седан также участвовали в программе льготного автокредитования – 55 % продаж этих моделей в I квартале 2017 года состоялось благодаря господдержке. При этом общая доля автомобилей Peugeot 408 и Citroen C4 Седан, проданных в кредит через «Банк ПСА Финанс Рус», составила 59% – это самый высокий показатель за последние годы.
 
Напомним также, что в текущем году объем господдержки автомобильной отрасли достиг рекордного уровня в прошлом году: 129,8 млрд рублей в 2016-м против 101,6 млрд рублей в 2015 году. В нынешнем году на поддержку отрасли планируется выделить 62,3 млрд рублей. 17,5 млн. руб. из них составят субсидии российским организациям на компенсацию части затрат.
 
Ожидаемый эффект, по прогнозам Минпроторга России, - обеспечение производства 250  000 автомобилей и сохранение рабочих мест.
 
Важными факторами роста должны стать новые программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело». На них, а также на поддержку продаж газомоторной техники, городского общественного электротранспорта, закупки школьных автобусов и «скорой медицинской помощи» выделяется 17,4 млрд рублей, что должно позволить реализовать в 2017 году более 90 000 ед. автотехники.
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Oleggann80
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с8 привет всем. У меня со стороны передний части дв. идет шум как будто стучит коленвал со скрежетом дв 2.2 бензин пр 140тыс.это при холодном двигателе.После прогрева пропадает но не совсем.Очень страшный звук. Кто сталкивался? Купил вчера дв был прогретым но был лёгкий звук. А утром завел и на тебе ...
Rahmanov
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Каждый второй Peugeot и Citroen в России продан по программам господдержки
Всего по итогам 4 месяцев 2017 года – с января по апрель - компания PSA Group реализовала в России 2736 автомобилей, что больше, чем в I квартале прошлого года, на 6,5%. Из общего объема реализовано 1 458 ед. Peugeot и 1 278 Citroen. По информации пресс-службы PSA Group, программы предложены для покупки наиболее востребованных моделей – автомобилей Peugeot 408 и Citroen C4 Седан. В то же время Peugeot и Citroen предоставляли дополнительные скидки на приобретение автомобилей в трейд-ин и специальные условия приобретения. Так что, возможно, на структуру спроса повлияло и это обстоятельство. Peugeot 408 и Citroen C4 Седан также участвовали в программе льготного автокредитования – 55 % продаж этих моделей в I квартале 2017 года состоялось благодаря господдержке. При этом общая доля автомобилей Peugeot 408 и Citroen C4 Седан, проданных в кредит через «Банк ПСА Финанс Рус», составила 59% – это самый высокий показатель за последние годы. Напомним также, что в текущем году объем господдержки автомобильной отрасли достиг рекордного уровня в прошлом году: 129,8 млрд рублей в 2016-м против 101,6 млрд рублей в 2015 году. В нынешнем году на поддержку отрасли планируется выделить 62,3 млрд рублей. 17,5 млн. руб. из них составят субсидии российским организациям на компенсацию части затрат. Ожидаемый эффект, по прогнозам Минпроторга России, - обеспечение производства 250  000 автомобилей и сохранение рабочих мест. Важными факторами роста должны стать новые программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер», «Свое дело». На них, а также на поддержку продаж газомоторной техники, городского общественного электротранспорта, закупки школьных автобусов и «скорой медицинской помощи» выделяется 17,4 млрд рублей, что должно позволить реализовать в 2017 году более 90 000 ед. автотехники.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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