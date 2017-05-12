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12 мая 2017, 22:32

Керченская переправа приняла на праздниках меньше машин, чем год назад

Вчера, 11 мая 2017 года, Керченская паромная переправа обслужила миллионного в этом году пассажира. Об этом сегодня проинформировала пресс-служба оператора переправы - ООО «Морская дирекция».
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В компании сообщили, что «юбиляром»  стала Надежда Пученкина из г. Ейска, переправившаяся из порта «Кавказ» на пароме «Крым». Ее лично поздравил генеральный директор «Морской дирекции» Сергей Якушев и вручил памятную плакетку.

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Следует заметить, что прошлогодний рекорд по количеству пассажиров и легковых автомобилей побить не удалось. За прошедшие майские праздники переправа обслужила 127,5 тыс. человек и 27,6 тыс. легковых автомобилей. В 2016-м за аналогичный период времени было обслужено 128 тыс. пассажиров и 31 тыс. легковых автомобилей, что стало рекордом за все время существования переправы.

Кстати...

По информации РИА Новости, на бывшей военной авиабазе в поселке Багерово под Керчью организуют перехватывающую парковку для граждан, едущих на Керченскую паромную переправу на автомобилях.

Как сообщил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко, если по причине неблагоприятных погодных условий будет остановлена работа паромной переправы, люди смогут не стоять вдоль дорог, а находиться на специальных площадках, обеспеченных нормальными бытовыми условиями.

В конце апреля в порту «Керчь» открыли новую накопительную площадку для автомобилей, которая рассчитана на 300 легковых автомобилей.

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Керченская переправа приняла на праздниках меньше машин, чем год назад
В компании сообщили, что «юбиляром»  стала Надежда Пученкина из г. Ейска, переправившаяся из порта «Кавказ» на пароме «Крым». Ее лично поздравил генеральный директор «Морской дирекции» Сергей Якушев и вручил памятную плакетку.{{material_119197}} Следует заметить, что прошлогодний рекорд по количеству пассажиров и легковых автомобилей побить не удалось. За прошедшие майские праздники переправа обслужила 127,5 тыс. человек и 27,6 тыс. легковых автомобилей. В 2016-м за аналогичный период времени было обслужено 128 тыс. пассажиров и 31 тыс. легковых автомобилей, что стало рекордом за все время существования переправы.Кстати...По информации РИА Новости, на бывшей военной авиабазе в поселке Багерово под Керчью организуют перехватывающую парковку для граждан, едущих на Керченскую паромную переправу на автомобилях. Как сообщил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко, если по причине неблагоприятных погодных условий будет остановлена работа паромной переправы, люди смогут не стоять вдоль дорог, а находиться на специальных площадках, обеспеченных нормальными бытовыми условиями.В конце апреля в порту «Керчь» открыли новую накопительную площадку для автомобилей, которая рассчитана на 300 легковых автомобилей.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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