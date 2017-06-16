16 июня 2017, 12:04

Kia анонсировала выход нового Rio

Российское подразделение Kia представило эскизы нового поколения седана Rio для российского рынка. Автомобиль должен поступить в продажу уже осенью этого года.
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Kia анонсировала выход нового Rio KIA Rio
Как говорят в компании, IV поколение седана для российского рынка будет серьезно отличаться от своего предшественника. Модель получит соверешнно другой экстерьер с удлиненным капотом. Все технические характеристики машины пока засекречены.

Производство текущего  поколения Rio началось в Санкт-Петербурге в августе 2011 года. С момента запуска на седане остановили свой выбор более полумиллиона россиян. А начиная со второго полугодия 2016 года, седан является самой продаваемой моделью Kia в РФ.

Комплектации и технические характеристики

KIA Rio Евро-2016 1.6 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.6
Загородный цикл4.9
Смешанный цикл5.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Киа Рио

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Отзывы по теме
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Kia анонсировала выход нового Rio
Как говорят в компании, IV поколение седана для российского рынка будет серьезно отличаться от своего предшественника. Модель получит соверешнно другой экстерьер с удлиненным капотом. Все технические характеристики машины пока засекречены.Производство текущего  поколения Rio началось в Санкт-Петербурге в августе 2011 года. С момента запуска на седане остановили свой выбор более полумиллиона россиян. А начиная со второго полугодия 2016 года, седан является самой продаваемой моделью Kia в РФ.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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