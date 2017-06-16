16 июня 2017, 12:04
Kia анонсировала выход нового Rio
Российское подразделение Kia представило эскизы нового поколения седана Rio для российского рынка. Автомобиль должен поступить в продажу уже осенью этого года.
Как говорят в компании, IV поколение седана для российского рынка будет серьезно отличаться от своего предшественника. Модель получит соверешнно другой экстерьер с удлиненным капотом. Все технические характеристики машины пока засекречены.
Производство текущего поколения Rio началось в Санкт-Петербурге в августе 2011 года. С момента запуска на седане остановили свой выбор более полумиллиона россиян. А начиная со второго полугодия 2016 года, седан является самой продаваемой моделью Kia в РФ.
Производство текущего поколения Rio началось в Санкт-Петербурге в августе 2011 года. С момента запуска на седане остановили свой выбор более полумиллиона россиян. А начиная со второго полугодия 2016 года, седан является самой продаваемой моделью Kia в РФ.
Комплектации и технические характеристики
|KIA Rio Евро-2016 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|123
|Объем двигателя
|1591
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.6
|Загородный цикл
|4.9
|Смешанный цикл
|5.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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