20 июня 2017, 16:03

Kia Stonic в России продавать не будут

Реализация субкомпактного кроссовера Kia Stonic в Европе начнется в III квартале 2017 года. Бренд считает модель важным игроком в сегменте B-SUV на перспективу, но отказывается представить ее российским покупателям.
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  Kia Stonic в России продавать не будут KIA Kia Stonic в России продавать не будут
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Новинка будет выпущена как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями. Они будут агрегатироваться с механической трансмиссией. Покупатели смогут выбрать между турбонаддувным бензиновым двигателем Kia 1 литр T-GDI мощностью 120 л.с., а также бензиновым атмосферником с рабочим объемом 1,25 литра и 1,4 литра. Также в линейке представлен двигатель объемом 1,6 литра.
 
В стандартное оснащение новой модели входят системы электронной стабилизации  и динамического управления шасси. Система динамического управления шасси располагает функциями перераспределения тяги при помощи тормозной системы, поддержания стабильности движения на прямой и устойчивости при торможении в поворотах.
 
Отметим, что автопроизводитель делает ставку на новинку как на важного игрока в быстрорастущем сегменте B-SUV на европейских рынках. Сейчас там ежегодно продается около 1 100 000 автомобилей сегмента B-SUV, что составляет около 7 % от общего объема продаж новых автомобилей в Европе. Ожидается, что к 2020 году продажи автомобилей B-SUV на европейских рынках должны превысить 2 000 000 ед. в год.
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Отзывы по теме
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Что касается расходников - для Спортиков масло производит SK Lubrikants (в том числе) , оригиналы дорогие, zic (розничные варианты той же фирмы) гораздо дешевле при том, что у них одинаковое качество. Так что тут будет экономия, но без какого-то снижения свойств.
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бамбуш
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Kia Stonic в России продавать не будут
Новинка будет выпущена как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями. Они будут агрегатироваться с механической трансмиссией. Покупатели смогут выбрать между турбонаддувным бензиновым двигателем Kia 1 литр T-GDI мощностью 120 л.с., а также бензиновым атмосферником с рабочим объемом 1,25 литра и 1,4 литра. Также в линейке представлен двигатель объемом 1,6 литра. В стандартное оснащение новой модели входят системы электронной стабилизации  и динамического управления шасси. Система динамического управления шасси располагает функциями перераспределения тяги при помощи тормозной системы, поддержания стабильности движения на прямой и устойчивости при торможении в поворотах. Отметим, что автопроизводитель делает ставку на новинку как на важного игрока в быстрорастущем сегменте B-SUV на европейских рынках. Сейчас там ежегодно продается около 1 100 000 автомобилей сегмента B-SUV, что составляет около 7 % от общего объема продаж новых автомобилей в Европе. Ожидается, что к 2020 году продажи автомобилей B-SUV на европейских рынках должны превысить 2 000 000 ед. в год.
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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