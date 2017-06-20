20 июня 2017, 16:03
Kia Stonic в России продавать не будут
Реализация субкомпактного кроссовера Kia Stonic в Европе начнется в III квартале 2017 года. Бренд считает модель важным игроком в сегменте B-SUV на перспективу, но отказывается представить ее российским покупателям.
Новинка будет выпущена как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями. Они будут агрегатироваться с механической трансмиссией. Покупатели смогут выбрать между турбонаддувным бензиновым двигателем Kia 1 литр T-GDI мощностью 120 л.с., а также бензиновым атмосферником с рабочим объемом 1,25 литра и 1,4 литра. Также в линейке представлен двигатель объемом 1,6 литра.
В стандартное оснащение новой модели входят системы электронной стабилизации и динамического управления шасси. Система динамического управления шасси располагает функциями перераспределения тяги при помощи тормозной системы, поддержания стабильности движения на прямой и устойчивости при торможении в поворотах.
Отметим, что автопроизводитель делает ставку на новинку как на важного игрока в быстрорастущем сегменте B-SUV на европейских рынках. Сейчас там ежегодно продается около 1 100 000 автомобилей сегмента B-SUV, что составляет около 7 % от общего объема продаж новых автомобилей в Европе. Ожидается, что к 2020 году продажи автомобилей B-SUV на европейских рынках должны превысить 2 000 000 ед. в год.
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15.05.2016, 22:39
Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Рынок в сентябре: числом взяли, процентом упали
09.10.2015, 08:21
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