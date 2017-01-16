Китай увеличит производство гибридов и электрокаров
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Уже к 2020 году компании этой страны намерены выпустить около 2 млн транспортных средств на альтернативных видах энергии. Таким образом, государство сможет не только поднять уровень экспорта, но и улучшить экологическую ситуацию внутри страны.
О планах сообщил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. Вопрос о загрязнении окружающей среды является для КНР актуальным уже несколько лет. При этом, по итогам 2016 года, на рынке страны реализовано более 28 млн авто.
Посредством выпуска электромобилей, гибридов и транспортных средств, использующих топливные элементы, китайцы также намерены увеличить поставки авто на экспорт.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
Китай увеличит производство гибридов и электрокаров
О планах сообщил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. Вопрос о загрязнении окружающей среды является для КНР актуальным уже несколько лет. При этом, по итогам 2016 года, на рынке страны реализовано более 28 млн авто. Посредством выпуска электромобилей, гибридов и транспортных средств, использующих топливные элементы, китайцы также намерены увеличить поставки авто на экспорт.
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