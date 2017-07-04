4 июля 2017, 08:45

Китайцы и корейцы приобрели в июне меньше Hyundai

Реализовав в июне 2017 года 376 109 новых автомобилей, компания Hyundai констатирует спад продаж на зарубежных рынках, по сравнению с июнем 2016-го, на 16,2%. Основной причиной «минуса» автопроизводитель называет продолжающееся падение рынка Поднебесной.
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Непосредственно на местном, родном рынке Hyundai реализовала 61 837 ед., что соответствует 11,6-процентному падению продаж. Причина - спад спроса, вызванный прекращением временного снижения налога на владение автотранспортом, действовавшего с середины июня 2016 года.

Июньских данных по продажам бренда в России пока не озвучено, поэтому напомним, что в мае 2017-го наши соотечественники сообща приобрели 11 955 ед.

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Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
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Китайцы и корейцы приобрели в июне меньше Hyundai
Непосредственно на местном, родном рынке Hyundai реализовала 61 837 ед., что соответствует 11,6-процентному падению продаж. Причина - спад спроса, вызванный прекращением временного снижения налога на владение автотранспортом, действовавшего с середины июня 2016 года.Июньских данных по продажам бренда в России пока не озвучено, поэтому напомним, что в мае 2017-го наши соотечественники сообща приобрели 11 955 ед.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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