4 июля 2017, 08:45
Китайцы и корейцы приобрели в июне меньше Hyundai
Реализовав в июне 2017 года 376 109 новых автомобилей, компания Hyundai констатирует спад продаж на зарубежных рынках, по сравнению с июнем 2016-го, на 16,2%. Основной причиной «минуса» автопроизводитель называет продолжающееся падение рынка Поднебесной.
Непосредственно на местном, родном рынке Hyundai реализовала 61 837 ед., что соответствует 11,6-процентному падению продаж. Причина - спад спроса, вызванный прекращением временного снижения налога на владение автотранспортом, действовавшего с середины июня 2016 года.
Июньских данных по продажам бренда в России пока не озвучено, поэтому напомним, что в мае 2017-го наши соотечественники сообща приобрели 11 955 ед.
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