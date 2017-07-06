6 июля 2017, 16:45
Китайская копия Range Rover Evoque получила обновление
Автомобильный бренд Landwind из Китая стал известным после выпуска «клона» британского кроссовера Range Rover Evoque. Несмотря на усилия компании Land Rover отстоять авторские права, китайская копия осталась на рынке, и сейчас выходит рестайлинговая версия паркетника.
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Перемены позволили получить «китайцу» уйти от точного копирования европейского оригинального автомобиля. Задняя часть Landwind X7 получила индивидуальный характер благодаря видоизмененным фонарям и новым патрубкам выпускной системы. Старт продаж планируется не раньше осени 2017 года.
Актуальная модель на китайском рынке предлагается за 129 800 юаней, что в эквиваленте дает примерно 1 млн 129 тыс рублей. Обновленная версия Landwind X7 станет дешевле примерно на 29 тыс юаней (100 тыс рублей).
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
А что надежностью, за 55 тыс много чего ломалось, много чего менять пришлось? Как с запчастями?
| Кому: Victor77 Ну так и надо. Прям сразу же застраховать. Мало ли что
Сервис хороший
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