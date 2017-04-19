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19 апреля 2017, 09:07
Китайский автопарк по темпам роста догоняет московский
Общее количество зарегистрированных автомобилей в Китае достигло 200 млн ед., гласят данные министерства общественной безопасности КНР. Только за первый квартал зарегистрировано столько же транспортных средств, как, например, в Москве и в Подмосковье сейчас.
В Китае общее количество моторных транспортных средств в стране достигло 300 млн ед., но не все они официально зарегистрированы. В I квартале 2017 года было зарегистрировано 8 200 000 новых моторных транспортных средств. Напомним, что ранее сообщалось о достижении аналогичной численной величины автопарка Москвы и Подмосковья.
Общее количество владельцев зарегистрированных транспортных средств, включая мотоциклы, достигло 364 млн человек, включая 320 млн водителей автомобилей. В I квартале прирост показателя составил 7 400 000 человек.
Отметим, что по итогам 2015 года общее количество владельцев зарегистрированных транспортных средств, включая мотоциклы, достигало в Китае 279 млн человек, 172 млн человек из них – автомобилисты.
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