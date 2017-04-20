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20 апреля 2017, 14:31
Китайский бренд Nio выпустил электрокроссовер
Полноразмерная новинка ES8, представленная на шанхайском автосалоне, получает энергию от съемных аккумуляторов и разгоняется до 100 км/ч за 2,7 сек. Испытания высокими температурами модель проходила на дорогах Монголии и Австралии.
Компания Nio в рамках Шанхайского автосалона провела презентацию нового кроссовера ES8, который не вредит экологии и при этом отличается мощностью 1 360 л.с. Производитель пока хранит в секрете технологические особенности новинки, однако известно, что его питание ведется за счет двух электромоторов (на передней и задней осях) на съемных аккумуляторах, как у Tesla.
Внешне автомобиль напоминает EP9, особенно в задней части, спереди - Citroen C4 Cactus.
Применимые для 7-местного автомобиля алюминиевый кузов и корпус значительно снизили его вес. Длина авто – 4 978 мм, колесная база -2 998 мм. На сенсорном экране, с которого ведется управление, всего несколько клавиш.
По данным источников, промышленное производство ES8 начнется в I квартале 2018 года. Стоимость пока не оглашается.
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