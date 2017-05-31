31 мая 2017, 18:34

Китайский Гуанчжоу перейдет на электробусы через 3 года

Мегаполис Гуанчжоу обещает к 2020 году заменить традиционный городской транспорт электроавтобусами. Ожидается, что к тому времени в городе появится 120 000 электрозаправок.
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Власти муниципалитета утвердили новый план по развитию транспортной инфраструктуры города, в рамках которого все дизельные и бензиновые автобусы заменят экологически чистыми аналогами на электричестве. К 2020 году в городе появится примерно 30 000 электрических автобусов и элетромобилей такси.
 
Население также будут стимулировать приобретать «зеленый» транспорт: на электромобили снизят цены и внедрят дотации на их покупку.
 
В планах муниципалитета Гуанчжоу также строительство специальных парковок для электрического транспорта, где парковка обычных авто будет запрещена. За нарушение правил полагается штраф.
 
Тем временем перспективы перехода российского общественного транспорта на «электричество» весьма туманны.
 
Электробус КамАЗ-6282 второго поколения представлен в марте этого года в Подольске. Событие состоялось в ходе выездного технического совета, на котором встречались представители крупных автомобильных заводов.
 
Низкопольный электробус КамАЗ-6282 второго поколения – совместная разработка КамАЗа и научно-технической компании Drive Electro. Он оснащён литий-титанатными (LTO) аккумуляторами, спутниковой навигационной системой, видеокамерами и подъёмным устройством для перевозки маломобильных пассажиров. В электробусе оборудовано 24 сидячих места, его общая вместимость составляет 85 пассажиров.
 
Автобус на электрической тяге проходит испытания в Сколково с мая прошлого года и недавно был допущен к эксплуатации на дорогах Москвы. В пределах 100 км он может работать без подзарядки.
 
Основные преимущества таких транспортных средств - снижение расходов на содержание, отсутствие выбросов в атмосферу и комфорт пассажиров: отсутствует шум двигателя, а разгон и торможение электробусов происходят плавнее.

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Китайский Гуанчжоу перейдет на электробусы через 3 года
Власти муниципалитета утвердили новый план по развитию транспортной инфраструктуры города, в рамках которого все дизельные и бензиновые автобусы заменят экологически чистыми аналогами на электричестве. К 2020 году в городе появится примерно 30 000 электрических автобусов и элетромобилей такси. Население также будут стимулировать приобретать «зеленый» транспорт: на электромобили снизят цены и внедрят дотации на их покупку. В планах муниципалитета Гуанчжоу также строительство специальных парковок для электрического транспорта, где парковка обычных авто будет запрещена. За нарушение правил полагается штраф. Тем временем перспективы перехода российского общественного транспорта на «электричество» весьма туманны. Электробус КамАЗ-6282 второго поколения представлен в марте этого года в Подольске. Событие состоялось в ходе выездного технического совета, на котором встречались представители крупных автомобильных заводов. Низкопольный электробус КамАЗ-6282 второго поколения – совместная разработка КамАЗа и научно-технической компании Drive Electro. Он оснащён литий-титанатными (LTO) аккумуляторами, спутниковой навигационной системой, видеокамерами и подъёмным устройством для перевозки маломобильных пассажиров. В электробусе оборудовано 24 сидячих места, его общая вместимость составляет 85 пассажиров. Автобус на электрической тяге проходит испытания в Сколково с мая прошлого года и недавно был допущен к эксплуатации на дорогах Москвы. В пределах 100 км он может работать без подзарядки. Основные преимущества таких транспортных средств - снижение расходов на содержание, отсутствие выбросов в атмосферу и комфорт пассажиров: отсутствует шум двигателя, а разгон и торможение электробусов происходят плавнее.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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