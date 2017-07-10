10 июля 2017, 20:15

Китайский клон Lada Xray вышел на рынок

Сегодня компания Landwind объявила старт продаж нового кроссовера X2. Отечественные специалисты сразу заметили сходство новинки с флагманом российского автомобилестроения.
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Китайская компания уже не впервые с фотографической точностью заимствует дизайнерские решения зарубежных «коллег». Сегодня очередь дошла и до отечественного кроссовера. На китайском рынке новинка вышла под именем X2. Автопроизводитель из Поднебесной утверждает, что общими стали лишь некоторые черты, однако, фотоизображения автомобиля говорят об обратном. X2 и Xray имеют одинаковые габариты, колесную базу, аркам и другие черты.

Китайскую новинку снабдили атмосферным бензиновым мотором на 1,6 литра с отдачей в 125 л.с. Покупателям предложено два варианта трансмиссии - 6-ступенчатая «механика» и 5-ступенчатый «автомат». В любом варианте исполнения транспорт является переднеприводным. Комфорт водителя обеспечен с помощью мультимедийной установки с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. В оснащение также входят кондиционер, рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контроль, панорамный люк с электроприводом, система контроля давления в шинах и 4 подушки безопасности.

На внутреннем рынке базовая версия Landwind X2 стоит 66 600 юаней, что в переводе на рубли составляет около 600 тысяч рублей. За топовую комплектацию производитель просит 88 800 юаней (примерно 788 тысяч рублей). Производитель подчеркивает, что X2 доступен только для китайских покупателей.

О реакции "АвтоВАЗа" пока ничего не известно.

Новинки и концепт кары Ландвинд, Лендвинд

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Липучка vs Шиповка
Я присоеденяюсь к любителям шиповки. Дороги у нас чаще обледеневшие чем чищенные, поэтому без шипов ни куда.
Кроко_Дилл
Коврик под ногами водителя постоянно перемещается
Если подобрать коврики в размер то они ни когда скользить не будут.
Кроко_Дилл
Покупка не дорого автомобиля
можно, только не удивляйся когда на первом же повороте днище провалится например) )
Кроко_Дилл
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Китайский клон Lada Xray вышел на рынок
{{material_119562}}Китайская компания уже не впервые с фотографической точностью заимствует дизайнерские решения зарубежных «коллег». Сегодня очередь дошла и до отечественного кроссовера. На китайском рынке новинка вышла под именем X2. Автопроизводитель из Поднебесной утверждает, что общими стали лишь некоторые черты, однако, фотоизображения автомобиля говорят об обратном. X2 и Xray имеют одинаковые габариты, колесную базу, аркам и другие черты.Китайскую новинку снабдили атмосферным бензиновым мотором на 1,6 литра с отдачей в 125 л.с. Покупателям предложено два варианта трансмиссии - 6-ступенчатая «механика» и 5-ступенчатый «автомат». В любом варианте исполнения транспорт является переднеприводным. Комфорт водителя обеспечен с помощью мультимедийной установки с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. В оснащение также входят кондиционер, рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контроль, панорамный люк с электроприводом, система контроля давления в шинах и 4 подушки безопасности.На внутреннем рынке базовая версия Landwind X2 стоит 66 600 юаней, что в переводе на рубли составляет около 600 тысяч рублей. За топовую комплектацию производитель просит 88 800 юаней (примерно 788 тысяч рублей). Производитель подчеркивает, что X2 доступен только для китайских покупателей.О реакции "АвтоВАЗа" пока ничего не известно.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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