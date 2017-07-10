Китайский клон Lada Xray вышел на рынок
Китайскую новинку снабдили атмосферным бензиновым мотором на 1,6 литра с отдачей в 125 л.с. Покупателям предложено два варианта трансмиссии - 6-ступенчатая «механика» и 5-ступенчатый «автомат». В любом варианте исполнения транспорт является переднеприводным. Комфорт водителя обеспечен с помощью мультимедийной установки с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. В оснащение также входят кондиционер, рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контроль, панорамный люк с электроприводом, система контроля давления в шинах и 4 подушки безопасности.
На внутреннем рынке базовая версия Landwind X2 стоит 66 600 юаней, что в переводе на рубли составляет около 600 тысяч рублей. За топовую комплектацию производитель просит 88 800 юаней (примерно 788 тысяч рублей). Производитель подчеркивает, что X2 доступен только для китайских покупателей.
О реакции "АвтоВАЗа" пока ничего не известно.
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