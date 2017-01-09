9 января 2017, 13:07

Китайский производитель скопирует Rolls-Royce

Эксперты ожидают, что Hongqi N501, анонсированный в качестве люксовой модели, получит дорогостоящую отделку салона. Проектировщики обеспечат авто комплектом электронных инновационных функций.
По предварительным данным, под капотом новинки будет установлен 4-литровый двигатель, генерирующий до 380 л.с., коробка-«автомат». 
 
Стоимость машины пока неизвестна, также не сообщается о сроках начала реализации.

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Отзывы по теме
Форум Renault Magnum
| Кому: Михаил поменяй колечки на секциях или толкателям триндец будет
Баур
Руль ведёт в сторону
Поменял я год назад почти всю ходовую на Вольво. Ну, думаю, хватит надолго. Но уже в конце лета стало что-то конкретно стучать спереди. Пришлось заказывать правый наконечник рулевой тяги 301983EGT и левый 301982EGT заодно.взял (по одному их менять все равно нет смысла) . Взял именно эту марку по совету ...
Золотой
рено премиум гидромуфта
Дискомуфта работает в аварийном режиме, требуется замена, не ремонтируется. Или терпи. Термостат и датчики непричем.
Евгений
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Китайский производитель скопирует Rolls-Royce
По предварительным данным, под капотом новинки будет установлен 4-литровый двигатель, генерирующий до 380 л.с., коробка-«автомат».  Стоимость машины пока неизвестна, также не сообщается о сроках начала реализации.
2017-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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