9 января 2017, 13:07
Китайский производитель скопирует Rolls-Royce
Эксперты ожидают, что Hongqi N501, анонсированный в качестве люксовой модели, получит дорогостоящую отделку салона. Проектировщики обеспечат авто комплектом электронных инновационных функций.
По предварительным данным, под капотом новинки будет установлен 4-литровый двигатель, генерирующий до 380 л.с., коробка-«автомат».
Стоимость машины пока неизвестна, также не сообщается о сроках начала реализации.
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