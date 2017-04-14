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14 апреля 2017, 13:29
Китайскую копию Lamborghini Urus покажут 18 апреля
Китайская компания Zotye подготовила концептуальный кроссовер Concept S, который будет показан на автосалоне в Шанхае уже на будущей неделе. В перспективе модель может получить серийную версию.
Судя по появившимся накануне премьеры изображениям, новинка точь-в-точь повторяет контуры кроссовера Lamborghini Urus. Китайский прототип получит похожие бампера, оптику и колесные арки. Технические характеристики Concept S пока не разглашаются.
Отметим, что это не первая китайская копия известной модели. Например, в модели SR7 есть сходство с Audi Q3, кроссовер Damai X5 напоминает Volkswagen Tiguan, а Zotye T600 похож и на Audi Q5, и на Volkswagen Touareg.
С октября 2016 года китайцы поставили на конвейер серийную версию кроссовера SR9 - практически полную копию Porsche Macan.
По габаритам и размеру колесной базы клон немного превосходит оригинальный Macan: 4 744 мм длины против 4 681 мм и 2 850 мм базы против 2 807 мм у «родителя». Кроме внешности китайцы скопировали и экстерьер Porsche. Внутри появились узнаваемые «ребра» центральной консоли с кнопками, колодцы приборов, похожий трехспицевый руль и хронометр на передней панели.
После этого случая представители китайского офиса Porsche даже пригрозили китайским автопроизводителям судебным иском, но Zotye остались при своей точке зрения.
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Отзывы по теме
Искал себе хороший кроссовер и увидел Zotye T600. Долго мониторил отзывы и информацию об этой новинке. Приобретать пока не стал, жду больше отзывов. Кто что скажет?
Привет труженикам дорожного фронта!Помогите найти или скиньте фото аудио разъёма с разблюдовкой проводов на кабстаре у меня срезан, хочу реставрировать , не люблю сопли из проводов
Обычный интервал замены масла - 60-80 тыс. км. Превышать его не стоит - износ увеличивается. Про последовательность написали, чем менять - смотрите, кто базу сам производит, у них качество и цена наилучшими будут. То есть между газпромом и зиком я бы выбрал зик.
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