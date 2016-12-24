24 декабря 2016, 11:05

Когда велик риск аквапланирования

После по-настоящему зимнего ноября первый месяц календарной зимы за неделю до Нового года томит откровенной оттепелью. В таких условиях возрастает риск аквапланирования. Как ездить правильно? Советы экспертов.
Далеко не каждая зимняя покрышка эффективно справляется с отводом воды из места контакта с дорогой. И чем больше износ шины, тем положение дел хуже. Не всякая зимняя резина хорошо «цепляется» за мокрый холодный асфальт. Остатки снега на дорожных обочинах и в решетках стока мешают естественному отводу воды с дорог, воды может быть много. Посему:
 
По мокрой дороге даже на прямых участках необходимо снижать скорость. Не стоит въезжать в лужи на скорости - это опасно! Потеря управляемости может наступить на, казалось бы, «детских» 50-70 км/ч. Проезжать участки с водой необходимо по прямой, и с положением руля «для езды прямо». Обе руки должны быть обязательно на руле.
 
При сносе автомобиля в сторону не стоит крутить руль. До того момента, когда контакт шины с дорогой восстановится, автомобиль полностью неуправляемый, а при возвращении контакта с покрытием машину резко бросит в противоположную сторону – лучше корректировать короткими подруливаниями. При «всплытии» на переднем/полном приводе надо отпустить педаль газа; на заднем приводе - слегка нажать на педаль тормоза. 

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Когда велик риск аквапланирования
Далеко не каждая зимняя покрышка эффективно справляется с отводом воды из места контакта с дорогой. И чем больше износ шины, тем положение дел хуже. Не всякая зимняя резина хорошо «цепляется» за мокрый холодный асфальт. Остатки снега на дорожных обочинах и в решетках стока мешают естественному отводу воды с дорог, воды может быть много. Посему:  По мокрой дороге даже на прямых участках необходимо снижать скорость. Не стоит въезжать в лужи на скорости - это опасно! Потеря управляемости может наступить на, казалось бы, «детских» 50-70 км/ч. Проезжать участки с водой необходимо по прямой, и с положением руля «для езды прямо». Обе руки должны быть обязательно на руле.  При сносе автомобиля в сторону не стоит крутить руль. До того момента, когда контакт шины с дорогой восстановится, автомобиль полностью неуправляемый, а при возвращении контакта с покрытием машину резко бросит в противоположную сторону – лучше корректировать короткими подруливаниями. При «всплытии» на переднем/полном приводе надо отпустить педаль газа; на заднем приводе - слегка нажать на педаль тормоза. 
2016-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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