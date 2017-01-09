Платные парковки в Петербурге загружались в 2016 году на треть
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«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» завершил приемку работ по реконструкции перехватывающей парковки у станции метро «Ладожская». С сегодняшнего дня парковка доступна для использования водителями.
В рамках госконтракта, заключенного СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» с ООО «Штрих-М СПб», на перехватывающей парковке, расположенной у д. 65 по Заневскому пр., были установлены система видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты парковки, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло.
В 2016 году из городского бюджета Центру было выделено 996 млн рублей, в том числе 665 млн рублей на реализацию проекта «Единое городское парковочное пространство» и на создание городских автостоянок.
Доход бюджета СПб от эксплуатации зоны платной парковки составил 95,2 млн рублей, включая поступления от почасовой оплаты парковки и оформления парковочных разрешений. Всего в 2016 году петербуржцы разместили свои машины в зоне платной парковки свыше 6 млн раз. Загрузка парковочного пространства составила 34%. Это – официальные данные СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
По состоянию на 26 декабря 2016 года Учреждением было оформлено 423 парковочных разрешения жителя, 3 902 разрешения инвалида, 3 015 разрешений многодетной семьи, еще четыре парковочных разрешения было выдано владельцам электромобилей. Также за указанный период было оформлено 25 годовых и 240 месячных парковочных абонементов.
«По результатам работы платного парковочного пространства было признано достижение поставленной перед проектом цели по сокращению количества автомобилистов, приезжающих в центр города и размещающих свои транспортные средства на парковках на длительный срок. Так, если до ввода платы большинство водителей оставляли свои автомобили на парковке в центре города на 8-12 часов, то сейчас 86% автомобилистов оставляют свои машины в центре не более чем на 3 часа. Безусловно, это положительно влияет и на пропускную способность дорог в зоне платного паркования»
Артем Хрюкин, директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»
Расходы на создание перехватывающих и городских автостоянок, в том числе на автоматизацию указанных объектов, составили 414,5 млн рублей. Так, в 2016 году были запроектированы и построены 4 городские автостоянки в Петергофе и в Ломоносове для обеспечения ГМЗ «Петергоф» и ДПА «Ораниенбаум» парковочными местами. В общей сложности на объектах организовано 378 мест для размещения туристических автобусов и 440 мест для размещения легковых автомобилей.
Кроме того, в 2016 году Учреждением была организована одна новая перехватывающая автостоянка у станции метро «Бухарестская» на 89 машиномест и подготовлены проекты создания 2 перехватывающих автостоянок у станций метро «Купчино» и одной – у станции метро «Рыбацкое».
Также за прошедший год была проведена автоматизация 2 перехватывающих автостоянок у станций метро «Ладожская» и «Площадь Александра Невского» и одной городской автостоянки, расположенной напротив д. 179 по пр. Народного Ополчения.
Доход от эксплуатации городских и перехватывающих автостоянок по итогам 2016 года составил 40,4 млн рублей, по сравнению с 32,2 млн рублей в 2015-м. Всего за 12 месяцев указанными объектами петербуржцы воспользовались более 530 тысяч раз, что на 3,2% больше чем, в прошлом году.
Поменял я год назад почти всю ходовую на Вольво. Ну, думаю, хватит надолго. Но уже в конце лета стало что-то конкретно стучать спереди. Пришлось заказывать правый наконечник рулевой тяги 301983EGT и левый 301982EGT заодно.взял (по одному их менять все равно нет смысла) . Взял именно эту марку по совету ...
Платные парковки в Петербурге загружались в 2016 году на треть
В рамках госконтракта, заключенного СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» с ООО «Штрих-М СПб», на перехватывающей парковке, расположенной у д. 65 по Заневскому пр., были установлены система видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты парковки, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло.В 2016 году из городского бюджета Центру было выделено 996 млн рублей, в том числе 665 млн рублей на реализацию проекта «Единое городское парковочное пространство» и на создание городских автостоянок. Доход бюджета СПб от эксплуатации зоны платной парковки составил 95,2 млн рублей, включая поступления от почасовой оплаты парковки и оформления парковочных разрешений. Всего в 2016 году петербуржцы разместили свои машины в зоне платной парковки свыше 6 млн раз. Загрузка парковочного пространства составила 34%. Это – официальные данные СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». По состоянию на 26 декабря 2016 года Учреждением было оформлено 423 парковочных разрешения жителя, 3 902 разрешения инвалида, 3 015 разрешений многодетной семьи, еще четыре парковочных разрешения было выдано владельцам электромобилей. Также за указанный период было оформлено 25 годовых и 240 месячных парковочных абонементов. {{person_5_По результатам работы платного парковочного пространства было признано достижение поставленной перед проектом цели по сокращению количества автомобилистов, приезжающих в центр города и размещающих свои транспортные средства на парковках на длительный срок. Так, если до ввода платы большинство водителей оставляли свои автомобили на парковке в центре города на 8-12 часов, то сейчас 86% автомобилистов оставляют свои машины в центре не более чем на 3 часа. Безусловно, это положительно влияет и на пропускную способность дорог в зоне платного паркования}} {{material_117092}} Расходы на создание перехватывающих и городских автостоянок, в том числе на автоматизацию указанных объектов, составили 414,5 млн рублей. Так, в 2016 году были запроектированы и построены 4 городские автостоянки в Петергофе и в Ломоносове для обеспечения ГМЗ «Петергоф» и ДПА «Ораниенбаум» парковочными местами. В общей сложности на объектах организовано 378 мест для размещения туристических автобусов и 440 мест для размещения легковых автомобилей. Кроме того, в 2016 году Учреждением была организована одна новая перехватывающая автостоянка у станции метро «Бухарестская» на 89 машиномест и подготовлены проекты создания 2 перехватывающих автостоянок у станций метро «Купчино» и одной – у станции метро «Рыбацкое». Также за прошедший год была проведена автоматизация 2 перехватывающих автостоянок у станций метро «Ладожская» и «Площадь Александра Невского» и одной городской автостоянки, расположенной напротив д. 179 по пр. Народного Ополчения. Доход от эксплуатации городских и перехватывающих автостоянок по итогам 2016 года составил 40,4 млн рублей, по сравнению с 32,2 млн рублей в 2015-м. Всего за 12 месяцев указанными объектами петербуржцы воспользовались более 530 тысяч раз, что на 3,2% больше чем, в прошлом году.
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