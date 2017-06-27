27 июня 2017, 22:55
Колесные диски из Поднебесной в подавляющем большинстве не безопасны
Специалисты лаборатории «ИЛКА-МАДИ» в течение двух с половиной месяцев (с конца февраля по середину мая 2017 года) провели исследование китайских колес на такие параметры, как качество и безопасность.
Итог печальный: более 80% колес известных в России китайских брендов Cross Street, Nitro, Alcasta, Megami, NZ, YST, Legeartis, Mega wheels не прошли обязательных тестов. Испытание включало в себя полный цикл предусмотренных правилами ЕЭК ООН №124 лабораторных тестов — удар под углом 13 и 30 градусов, изгиб при кручении, испытание при качении и испытание на коррозионную стойкость в камере соляного тумана в течение 384 часов.
Испытание на удар под углом не прошли 10 из 12 типов колес. При ударе от обода отделялся центральный элемент или закраина, либо образовывались трещины на диске с резким снижением давления в шине. 100% испытанных образцов колес не соответствуют установленным ТР ТС 018/2011 требованиям по маркировке.
Александр Вахромеев, доцент МАДИ, кандидат технических наук: «Литые дисковые колеса низкого качества, как правило, изготовлены из очень хрупкого сплава. При их производстве не соблюдается технология литья и технология «от колеса к колесу». Такие колеса не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза и Правилам ЕЭК ООН №124 и представляют угрозу жизни и безопасности людей. Дефекты и несоответствующее нормативам качества легкосплавные колеса, которые поставляются в нашу страну из-за рубежа и не проверяются сертификационными центрами, приводят к разрушениям на дорогах. В результате такого разрушения автомобиль остается на неполном комплекте колес».
Согласно данным Алюминиевой ассоциации, на территорию России ежегодно возится более 1 млн колес, преимущество из КНР. При этом более 80% сертификатов соответствия на эти колеса выдается необоснованно, без проведения необходимых испытаний.
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Очень крутой раздел
Как заменить пробки головки на Магнуме 408? Кто менял подскажите... Может кто знает, порядок зажимания болтов на головке????
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
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