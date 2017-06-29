29 июня 2017, 13:21

Количество выданных автокредитов выросло

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности россиян в мае текущего года. Всего банки выдали 2,35 млн новых кредитов общим объемом более 323,4 млрд рублей.
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Значительный рост отмечен в сегменте автокредитования. Количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 30%. В мае этого года было выдано 25,11 тыс. кредитов на 19,59 млрд руб., годом ранее банки выдали 21,18 тыс. кредитов на 15,07 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 712 до 780 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты, в мае наблюдался всплеск кредитной активности населения, несмотря на фактор сезонности и традиционное снижение объемов кредитования в этот период. Скорее всего, на оживление рынка повлияли действия ЦБ по снижению ключевой ставки, что позволило банкам снизить ставки по кредитам до одних из наиболее низких значений за последние несколько лет. Кроме того, в условиях стабилизации экономической ситуации, люди стали постепенно отходить от сберегательной модели поведения и реализовывать отложенный спрос на товары длительного пользования, прежде всего, автомобили.

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Количество выданных автокредитов выросло
Значительный рост отмечен в сегменте автокредитования. Количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 30%. В мае этого года было выдано 25,11 тыс. кредитов на 19,59 млрд руб., годом ранее банки выдали 21,18 тыс. кредитов на 15,07 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 712 до 780 тыс. рублей.Как отмечают эксперты, в мае наблюдался всплеск кредитной активности населения, несмотря на фактор сезонности и традиционное снижение объемов кредитования в этот период. Скорее всего, на оживление рынка повлияли действия ЦБ по снижению ключевой ставки, что позволило банкам снизить ставки по кредитам до одних из наиболее низких значений за последние несколько лет. Кроме того, в условиях стабилизации экономической ситуации, люди стали постепенно отходить от сберегательной модели поведения и реализовывать отложенный спрос на товары длительного пользования, прежде всего, автомобили.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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