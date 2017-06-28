28 июня 2017, 09:01
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
Еще 10 лет назад автомобили с гибридными силовыми установками считались в России нечто совершенно фантастическим. На их владельцев смотрели настороженно, а сами они платили баснословные деньги за обслуживание своих гибридов. Теперь уже поговаривают и вовсе о летающих машинах.
Сегодня гибриды, электрокары и автомобили с системами полуавтономного вождения – такая же обыденность, как смартфоны размером с ладонь, заменяющие нам крупногабаритные компьютеры. Мировые автогиганты сосредотачивают усилия на том, чтобы научить машины ездить и вовсе без участия человека. Меняются законодательные базы, проводятся испытания автопилотов на полигонах, и уже слышатся заверения о том, что к 2022 году подобные модели появятся на дорогах общего пользования развитых государств.
Закономерно, что вторым приоритетным направлением стало развитие летающих автомобилей. Они, по словам ученых, избавят от пробок и станут более безопасными, чем привычные машины. Но так ли скоро, как заявляют автопроизводители, появятся летающие автомобили?
Toyota приняла решение вложить 350 тыс. долларов в проект по созданию такого типа транспортного средства. Причем завершить проект компания намерена уже к 2019 году, а публичная премьера автомобиля может состояться уже в 2020-м на Олимпиаде в Токио. Оказывается, над летающим автомобилем под именем Skydrive японцы трудятся уже 5 лет. Ожидается, что одноместная машина получит 4 ротора, которые будут работать по аналогии с современными квадрокоптерами.
Uber планирует создать подобные летающие машины для работы в такси. Причем компания обещает представить прототип уже через 3 года. Он будет оснащен системой автономного пилотирования, а приводить в движение его сможет электрический двигатель. Таким образом, инженеры реализуют наработки сразу 3 направлений.
Определенные разработки в этой области ведутся и в нашей стране. Российские инженеры также обещают построить летающий автомобиль, который будет способен к вертикальному взлету и посадке. Известно, что созданием транспортного средства будет заниматься подмосковная компания «ПромСервис». Подобная машина будет использоваться для пассажирских и грузовых перевозок и сможет перевозить пассажиров и грузы массой от 100 до 1000 кг. Модель сможет передвигаться как самостоятельно, так и в режиме ручного пилотирования. Объем финансирования проекта составит до 3 млн рублей на срок до 12 месяцев.
Глава «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что сотрудничество с «Ростехом» могло бы позволить Волжскому автозаводу начать работать над летающей машиной, правда, только через 20 лет. Пока что отечественный автогигант намерен внедрить на Lada системы полуавтоматического управления.
Планы планами, но не все так гладко с летающими автомобилями. Самая большая проблема в реализации подобных проектов – контроль движения в городской среде, так как стандарты гражданской авиации предполагают получение лицензии пилота человеком, сидящим за штурвалом летающего транспортного средства. Помимо этого, в черте города должны появиться специализированные аэропорты для взлета и посадки. С таким нюансом уже столкнулись на Западе, российское законодательство к таким инновациям также не готово. Пока в правила гражданской авиации не будет внесены поправки, массовое введение в эксплуатацию летающих автомобилей невозможно.
Второй момент – опасность таких автомобилей. Плохие погодные условия, например, сильный ветер или гроза, могут стать серьезным препятствием для движения летающих машин. Для их массового использования следует приспособить мегаполис – построить посадочные площадки, парковки, а это требует миллиардных вложений. Пока все это воспринимается фантастикой.
Действительно, сейчас разработку летающих автомобилей ведет несколько компаний со всего мира. К примеру, уже 25 лет над подобным проектом трудится словацкая компания AeroMobil. Результатом работы стал прототип, который способен пролететь около 3 минут. Запас хода в наземном варианте составляет 700 км, а в воздушном — 750 км. Максимальная скорость автомобиля в воздушном режиме составляет 360 км/ч при весе в 960 кг. Примечательно, что компания уже принимает заказы на свою модель. Обойдется она в нескромные 1,5 млн долларов. Первые экземпляры будут доставлены своим владельцам в 2020 году, вот только ездить на них водителям позволят только на специальных закрытых трассах, в качестве развлечения.
Пока что в Европе тоже нет законодательной базы, позволяющей выпустить летающие машины на общие дороги. Однако это лишь вопрос времени. Если уж автомобили научились ездить без вмешательства человека, то ничто им не помешает воспарить над пробками.
Закономерно, что вторым приоритетным направлением стало развитие летающих автомобилей. Они, по словам ученых, избавят от пробок и станут более безопасными, чем привычные машины. Но так ли скоро, как заявляют автопроизводители, появятся летающие автомобили?
Toyota приняла решение вложить 350 тыс. долларов в проект по созданию такого типа транспортного средства. Причем завершить проект компания намерена уже к 2019 году, а публичная премьера автомобиля может состояться уже в 2020-м на Олимпиаде в Токио. Оказывается, над летающим автомобилем под именем Skydrive японцы трудятся уже 5 лет. Ожидается, что одноместная машина получит 4 ротора, которые будут работать по аналогии с современными квадрокоптерами.
Uber планирует создать подобные летающие машины для работы в такси. Причем компания обещает представить прототип уже через 3 года. Он будет оснащен системой автономного пилотирования, а приводить в движение его сможет электрический двигатель. Таким образом, инженеры реализуют наработки сразу 3 направлений.
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Городская авиация — естественный следующий шаг для нас. Такое такси поможет решить проблему пробок в мегаполисах, а также будет эффективно для передвижения между городами. Транспортное средство получит технологию вертикального взлета и посадки, поэтому мы работаем над системой, которую можно описать как «нажми на кнопку и соверши полет.
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Директор отдела производства компании Uber Джефф Холден
Глава «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что сотрудничество с «Ростехом» могло бы позволить Волжскому автозаводу начать работать над летающей машиной, правда, только через 20 лет. Пока что отечественный автогигант намерен внедрить на Lada системы полуавтоматического управления.
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«
Летающие автомобили – вполне реальное будущее, как и автопилоты. Подобные транспортные средства помогли бы решить многие проблемы. Например, пробки или проблемы со строительством дорог в нашей стране. Сейчас выделяются миллиарды на содержание трасс, которые все равно находятся в плачевном состоянии. Летающие машины не будут нуждаться в этом, поэтому деньги из дорожного фонда можно будет пустить на улучшение благосостояния граждан. Единственное, под такие ТС придется менять законодательную базу, но я думаю, это вопрос ближайшего десятилетия.
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Даниил Шкурыгин, директор по продажам Chevrolet Niva компании «Р-Моторс Lada»
Второй момент – опасность таких автомобилей. Плохие погодные условия, например, сильный ветер или гроза, могут стать серьезным препятствием для движения летающих машин. Для их массового использования следует приспособить мегаполис – построить посадочные площадки, парковки, а это требует миллиардных вложений. Пока все это воспринимается фантастикой.
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«
Автоконцерны обещают выпустить летающий автомобиль уже около 100 лет. Но будущее подобных транспортных средств выглядит весьма сомнительным. Имеются как технические сложности с большим расходом топлива, так и проблемы с обучением пилотов. В ближайшие годы не стоит ожидать, что технология станет массовой. Впрочем, это не исключает создания отдельных работающих концептов.
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Сергей Ворновский, генеральный директор «АвтоСпецЦентр Kia Каширка»
Пока что в Европе тоже нет законодательной базы, позволяющей выпустить летающие машины на общие дороги. Однако это лишь вопрос времени. Если уж автомобили научились ездить без вмешательства человека, то ничто им не помешает воспарить над пробками.
Плюсы и минусы
|Летающие автомобили избавят от пробок.
|Последствия от ДТП могут быть серьезнее, чем от традиционных авто.
|Можно экономить на строительстве и ремонте дорог.
|Каждый водитель должен быть пилотом.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень крутой раздел
Как заменить пробки головки на Магнуме 408? Кто менял подскажите... Может кто знает, порядок зажимания болтов на головке????
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
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