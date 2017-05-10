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10 мая 2017, 10:36
Команда МГТУ им.Баумана создала родстер «Крым»
Стоимость родстера от Bauman Racing Team составит около 650 000 - 700 000 рублей. По предварительной информации, новинка может встать на конвейер уже через 2-3 года, после проверок и доработок. Прежде всего, проект должен получить одобрение ОТТС.
Разработчики отечественной открытой модели «Крым» начали работы над вторым концептом автомобиля, который максимально приблизится к серийной версии. Ранее сообщалось, что модель получит несколько версий, среди которых спортивная модификация и родстер на заказ.
Отметим, что актуальный прототип отечественного родстера презентован прошлым летом в рамках Московского автосалона. По словам инженеров Bauman Racing Team, «Крым» целиком состоит из российских деталей.
Силовая установка представляет собой 16-клапанник «АвтоВАЗ» с переработанной системой выпуска, позволяющая генерировать 110 л.с. Агрегат работает в тандеме с механической коробкой. Новая версия «Крым», скорее всего, получит 7-ступенчатую коробку передач российского производства.
Планируется, что родстер отправят на мелкосерийное производство. Сборка будет осуществляться в Севастополе ручным методом, основные компоненты для транспортного средства станут заказывать у производителей.
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