Коммерческие Ford стали доступнее
Выгода при покупке по программе «Бонус за Лизинг» достигает 150 000 рублей на Transit Сustom и 180 000 рублей на Tourneo Custom в комплектации Titanium. Участие в программе трейд-ин уменьшит стоимость фургона на 50 000 рублей, а микроавтобуса на 100 000 рублей. Кроме того, скидка по утилизации составит 100 000 и 120 000 рублей соответственно.
Выгода за трейд-ин или утилизацию также может суммироваться с экономией по кредитной программе: до 145 000 рублей для модели Ford Transit Custom полной массой 3300 кг с двигателем 125, л.с. и до 185 000 рублей для модели Tourneo Custom в комплектации Titanium.
С учетом всех спецпредложений максимальная розничная цена фургон теперь составляет от 1 499 000 рублей (модификация полной массой 2700 кг с двигателем Duratorq 2,2 л, 100 л.с.). Цены на Tourneo Custom с учетом спецпредложений начинаются от 1 996 000 рублей (комплектация Trend c короткой базой, двигатель Duratorq 2,2 л, 125 л.с.).
Комплектации и технические характеристики
|Ford Tourneo Custom L2 H1 Titanium 2.2L TDI
|Ford Transit 2.2 МТ
|Год выпуска, с
|2017
|2014
|Год выпуска, по
|2018
|2015
|Кузов
|минивэн
|фургон
|Количество дверей/мест
|5/9
|5/3
|Тип двигателя
|дизельный
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|125
|125
|Объем двигателя
|2198
|2198
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|8.1
|7.3
|Загородный цикл
|6.1
|5.9
|Смешанный цикл
|6.8
|6.4
|Топливо
|ДТ
|ДТ
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