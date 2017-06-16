16 июня 2017, 12:41

Коммерческие Ford стали доступнее

Две модели Ford стали доступнее для российских покупателей благодаря более выгодным условиям лизинга, а также участию в программах трейд-ин и утилизации. Речь идет о фургоне Transit Custom и микроавтобусе Tourneo Custom.
^
Коммерческие Ford стали доступнее Ford Tourneo Custom, Ford Transit

Выгода при покупке по программе «Бонус за Лизинг» достигает 150 000 рублей на Transit Сustom и 180 000 рублей на Tourneo Custom в комплектации Titanium. Участие в программе трейд-ин уменьшит стоимость фургона на 50 000 рублей, а микроавтобуса на 100 000 рублей. Кроме того, скидка по утилизации составит 100 000 и 120 000 рублей соответственно.

Выгода за трейд-ин или утилизацию также может суммироваться с экономией по кредитной программе: до 145 000 рублей для модели Ford Transit Custom полной массой 3300 кг с двигателем 125, л.с. и до 185 000 рублей для модели Tourneo Custom в комплектации Titanium.

С учетом всех спецпредложений максимальная розничная цена фургон теперь составляет от 1 499 000 рублей (модификация полной массой 2700 кг с двигателем Duratorq 2,2 л, 100 л.с.). Цены на Tourneo Custom с учетом спецпредложений начинаются от 1 996 000 рублей (комплектация Trend c короткой базой, двигатель Duratorq 2,2 л, 125 л.с.).

Комплектации и технические характеристики

Ford Tourneo Custom L2 H1 Titanium 2.2L TDIFord Transit 2.2 МТ
Год выпуска, с2017 2014
Год выпуска, по2018 2015
Кузовминивэн фургон
Количество дверей/мест5/9 5/3
Тип двигателядизельный дизельный
Мощность, л.с./ об/мин125 125
Объем двигателя2198 2198
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл8.1 7.3
Загородный цикл6.1 5.9
Смешанный цикл6.8 6.4
ТопливоДТ ДТ
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Купить авто Форд Торнео Кастом, Транзит

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Transit
МАСЛО В ТОСОЛЕ
АНАТОЛИЙ
Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
Раскодировать Ford cd 6000 V040611
| Здравствуйте помогите пожалуйста акум скинул и кода нет на форд транзит магнитола 6000CD серийный номер v072224 заранее спасибо пишите на почту rod_ser@mail.ru помогу!
rod_ser
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
Audi R8 V10 plus: гоняем на треке, правда, не в полную силу
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Ford Tourneo Custom
Объявления о продаже Ford Tourneo Custom
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 71 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Tourneo Custom
Коммерческие Ford стали доступнее
Выгода при покупке по программе «Бонус за Лизинг» достигает 150 000 рублей на Transit Сustom и 180 000 рублей на Tourneo Custom в комплектации Titanium. Участие в программе трейд-ин уменьшит стоимость фургона на 50 000 рублей, а микроавтобуса на 100 000 рублей. Кроме того, скидка по утилизации составит 100 000 и 120 000 рублей соответственно.Выгода за трейд-ин или утилизацию также может суммироваться с экономией по кредитной программе: до 145 000 рублей для модели Ford Transit Custom полной массой 3300 кг с двигателем 125, л.с. и до 185 000 рублей для модели Tourneo Custom в комплектации Titanium. С учетом всех спецпредложений максимальная розничная цена фургон теперь составляет от 1 499 000 рублей (модификация полной массой 2700 кг с двигателем Duratorq 2,2 л, 100 л.с.). Цены на Tourneo Custom с учетом спецпредложений начинаются от 1 996 000 рублей (комплектация Trend c короткой базой, двигатель Duratorq 2,2 л, 125 л.с.).
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростовская область Кемерово Старый Оскол
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG