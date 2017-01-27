27 января 2017, 11:16

Компактный кроссовер Cadillac появится в 2018 году

Модель XT3 займет место в линейке ниже уже представленного Cadillac XT5. К 2020 году запланировано появление ещё одной модели, более компактной, чем выпускаемая новинка.
О новой модели компании Cadillac сообщили СМИ со ссылкой на президента бренда Йохана де Найссена.
 
«С моделями Escalade и XT5 дела у нас идут неплохо, - пояснил господин де Найссен. - Но пока у нас нет автомобилей, с которыми мы бы могли охватить другие набирающие популярность сегменты».
 
После выхода Cadillac XT3 будет представлена модель, которая займёт место между XT5 и Escalade. Очередную новинку стоит ждать к 2020 году.
Новинки и концепт кары Кадиллак

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Компактный кроссовер Cadillac появится в 2018 году
О новой модели компании Cadillac сообщили СМИ со ссылкой на президента бренда Йохана де Найссена. «С моделями Escalade и XT5 дела у нас идут неплохо, - пояснил господин де Найссен. - Но пока у нас нет автомобилей, с которыми мы бы могли охватить другие набирающие популярность сегменты». После выхода Cadillac XT3 будет представлена модель, которая займёт место между XT5 и Escalade. Очередную новинку стоит ждать к 2020 году.
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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