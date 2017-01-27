Самый огромный автомобиль в линейке премиум-производителя из США: длиннее 5 метров, почти 1,9 метра «роста» - мечта звезд NBA. Вопрос мощи решен по максимуму. Спросите себя, сумеет ли ваш «общестандартный» внедорожник взять «на гора» 627 кг грузов или потянуть на крюке 3360 кг? То-то и оно, а Escalade ...
Здравствуйте добрые люди! Извините , но пишет и обращается за большой помощи инвалид СА КУЗНЕЦОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ.Я получил травму ног при выполнение военного долга во время службы в Советской армии. Перенес много сложных операции на ноги в госпитале-а положительного результата не получили военн . ...
Компактный кроссовер Cadillac появится в 2018 году
О новой модели компании Cadillac сообщили СМИ со ссылкой на президента бренда Йохана де Найссена. «С моделями Escalade и XT5 дела у нас идут неплохо, - пояснил господин де Найссен. - Но пока у нас нет автомобилей, с которыми мы бы могли охватить другие набирающие популярность сегменты». После выхода Cadillac XT3 будет представлена модель, которая займёт место между XT5 и Escalade. Очередную новинку стоит ждать к 2020 году.
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