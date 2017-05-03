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3 мая 2017, 17:55
Компании Volvo в России требуются новые дилерские центры
В 2018 году российский офис Volvo рассматривает возможность открытия новых дилерских центров в Уфе, Самаре или Тольятти, Казани, Минводах и Волгограде. В связи с этим компания запускает тендер по поиску партнеров.
До конца текущего года авторизованные сервисные центры появятся во Владимире, Калининграде, Рязани, Смоленске, Ульяновске, Сургуте или Нефтеюганске. А первые дилерские центры откроются в крупных городах Казахстана, чья численность населения превышает 800 тыс. человек.
По словам топ-менеджера, концерн заинтересован в создании таких дилерских центров, куда клиент будет возвращаться с удовольствием. Удовлетворенность клиентов обслуживанием подтверждают данные онлайн-опроса, проводимого независимой компанией: более 80 % респондентов оценивают опыт обслуживания у официального дилера категорией «Превосходно».
На данный момент скандинавский автопроизводитель располагает 47 дилерскими центрами в России и 1 дилерским центром в Беларуси.
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Сегодня Volvo находится в середине самой масштабной трансформации за всю 90-летнюю историю. Вслед за флагманским внедорожником ХС90 на рынок уже вышли новые V90 Cross Country и S90. В ближайший год начнутся продажи ХС60 II поколения и нового кроссовера ХС40. Такой поток новых интересных продуктов даст серьёзный толчок для развития бизнеса нашим партнёрам
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Роман Пучков, директор отдела развития дилерской сети Volvo Car Russia
На данный момент скандинавский автопроизводитель располагает 47 дилерскими центрами в России и 1 дилерским центром в Беларуси.
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добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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