Компания Geely купила проект летающих автомобилей
По проекту летающий автомобиль будет оснащен настоящими крыльями, а его дизайн выполнен в стиле машин 80х гг прошлого века. По техническим характеристикам заявленная дальность полета американского аэромобиля составляет 640 км со скоростью 160 км.ч. на высоте, не превышающей 3 тыс. метров. Расход топлива - около 23 литров в час. Однако на практике дела обстоят несколько иначе. При тестировании концепт показал весьма нестабильный полет, сопровождающийся потерей курса при порывах сильного ветра. Вероятность потерпеть крушение достаточно высока, особенно для водителя без лицензии пилота, которая не требуется для управления летающим автомобилем.
Судя по последним приобретениям китайского концерна, Geely совершает только коммерчески успешные сделки. Конечно, пройдет не один год, прежде чем летающие автомобили станут частью жизни, но фантастическое будущее стало на шаг ближе. Эксперты не сомневаются, что китайский производитель купил самый успешный проект летающих транспортных средств.
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