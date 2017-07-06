6 июля 2017, 17:19

Компания Geely купила проект летающих автомобилей

Китайский концерт Geely приобрел стартап летающих автомобилей Terrafugia Transition, созданный в 2006 году выпускниками Массачусетского технологического института MIT. Нас ждет новая эпоха автомобилестроения?
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Сегодня на счету у проекта Terrafugia Transition есть два аэромобиля, которые на бумаге должны стать первыми легальными транспортными средствами, разрешенными к эксплуатации на дорогах общего пользования. Еще несколько лет назад подобные разработки казались фантастическими, но сегодня китайский производитель всерьез намерен заняться выпуском автомобилей будущего.

По проекту летающий автомобиль будет оснащен настоящими крыльями, а его дизайн выполнен в стиле машин 80х гг прошлого века. По техническим характеристикам заявленная дальность полета американского аэромобиля составляет 640 км со скоростью 160 км.ч. на высоте, не превышающей 3 тыс. метров. Расход топлива - около 23 литров в час. Однако на практике дела обстоят несколько иначе. При тестировании концепт показал весьма нестабильный полет, сопровождающийся потерей курса при порывах сильного ветра. Вероятность потерпеть крушение достаточно высока, особенно для водителя без лицензии пилота, которая не требуется для управления летающим автомобилем.

Судя по последним приобретениям китайского концерна, Geely совершает только коммерчески успешные сделки. Конечно, пройдет не один год, прежде чем летающие автомобили станут частью жизни, но фантастическое будущее стало на шаг ближе. Эксперты не сомневаются, что китайский производитель купил самый успешный проект летающих транспортных средств.

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Компания Geely купила проект летающих автомобилей
{{material_118920}}Сегодня на счету у проекта Terrafugia Transition есть два аэромобиля, которые на бумаге должны стать первыми легальными транспортными средствами, разрешенными к эксплуатации на дорогах общего пользования. Еще несколько лет назад подобные разработки казались фантастическими, но сегодня китайский производитель всерьез намерен заняться выпуском автомобилей будущего.По проекту летающий автомобиль будет оснащен настоящими крыльями, а его дизайн выполнен в стиле машин 80х гг прошлого века. По техническим характеристикам заявленная дальность полета американского аэромобиля составляет 640 км со скоростью 160 км.ч. на высоте, не превышающей 3 тыс. метров. Расход топлива - около 23 литров в час. Однако на практике дела обстоят несколько иначе. При тестировании концепт показал весьма нестабильный полет, сопровождающийся потерей курса при порывах сильного ветра. Вероятность потерпеть крушение достаточно высока, особенно для водителя без лицензии пилота, которая не требуется для управления летающим автомобилем. Судя по последним приобретениям китайского концерна, Geely совершает только коммерчески успешные сделки. Конечно, пройдет не один год, прежде чем летающие автомобили станут частью жизни, но фантастическое будущее стало на шаг ближе. Эксперты не сомневаются, что китайский производитель купил самый успешный проект летающих транспортных средств.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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