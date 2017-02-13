13 февраля 2017, 09:16

Концепт Audi Q8 RS покажут на автосалоне в Женеве

Компания Audi намерена официально презентовать общественности концепт кроссовера Q8 RS. Событие произойдет в рамках Международного автосалона, который пройдет в Женеве в марте.
В качестве прямого конкурента модели позиционируется еще один представитель немецкого автопрома - BMW X6 M. Автомобиль уже представляли в январе в Детройте. Новинка обзавелась пакетом, который включает в себя рулевое колесо Audi Sport, а также сиденья особой формы.
 
Автомобиль будет гибридным, его «традиционную» часть будет представлять 4-литровый V8, функционирующий на бензине.
Новинки и концепт кары Ауди

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Концепт Audi Q8 RS покажут на автосалоне в Женеве
В качестве прямого конкурента модели позиционируется еще один представитель немецкого автопрома - BMW X6 M. Автомобиль уже представляли в январе в Детройте. Новинка обзавелась пакетом, который включает в себя рулевое колесо Audi Sport, а также сиденья особой формы. Автомобиль будет гибридным, его «традиционную» часть будет представлять 4-литровый V8, функционирующий на бензине.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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