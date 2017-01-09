9 января 2017, 19:20

Концептуальный Q8 выводит Audi в новый сегмент

Audi привез на традиционное мотор-шоу в Детройте концептуальный Q8, который, по информации представителей компании, представляет собой предшественника будущей серийной модели, которую планируется вывести на рынок в 2018 году.
  Концептуальный Q8 выводит Audi в новый сегмент Концептуальный Q8 выводит Audi в новый сегмент Концептуальный Q8 выводит Audi в новый сегмент Концептуальный Q8 выводит Audi в новый сегмент Концептуальный Q8 выводит Audi в новый сегмент Концептуальный Q8 выводит Audi в новый сегмент
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фото
  
Как гласит фирменный релиз, «автомобиль сочетает характерную для SUV вместительность с выразительностью купе. С новичком Audi выходит в новый для себя сегмент полноразмерных автомобилей». 

Многие дизайнерские решения концепт-кара напоминают элементы внешности оригинального Audi Ur-quattro 1980-х. Среди них - низкие и широкие задние стойки, а также мощные плечевые элементы над колесными арками. Несмотря на покатую крышу, Q8 располагает достаточным пространством для размещения 4 пассажиров и приличного количества багажа. 

Новая концепция органов управления использует большие сенсорные экраны, дополненные расширенной виртуальной приборной панелью Audi virtual cockpit и проекционным дисплеем c технологией допреальности. К примеру, указатель навигационной системы отображается таким же образом, как и реальная стрелка на поверхности дороги. 

В системе привода и подвеске используются решения, применяемые в серийных моделях. Гибридный привод plug-in Audi Q8 concept обладает мощностью 448 л. с. и 700 Нм крутящего момента. Тяга двигателя передается системой quattro. Подвеска - пневматическая, тормозные диски - керамические. 

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Концептуальный Q8 выводит Audi в новый сегмент
Как гласит фирменный релиз, «автомобиль сочетает характерную для SUV вместительность с выразительностью купе. С новичком Audi выходит в новый для себя сегмент полноразмерных автомобилей». Многие дизайнерские решения концепт-кара напоминают элементы внешности оригинального Audi Ur-quattro 1980-х. Среди них - низкие и широкие задние стойки, а также мощные плечевые элементы над колесными арками. Несмотря на покатую крышу, Q8 располагает достаточным пространством для размещения 4 пассажиров и приличного количества багажа. Новая концепция органов управления использует большие сенсорные экраны, дополненные расширенной виртуальной приборной панелью Audi virtual cockpit и проекционным дисплеем c технологией допреальности. К примеру, указатель навигационной системы отображается таким же образом, как и реальная стрелка на поверхности дороги. В системе привода и подвеске используются решения, применяемые в серийных моделях. Гибридный привод plug-in Audi Q8 concept обладает мощностью 448 л. с. и 700 Нм крутящего момента. Тяга двигателя передается системой quattro. Подвеска - пневматическая, тормозные диски - керамические. 
2017-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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