Концептуальный Q8 выводит Audi в новый сегмент

Audi привез на традиционное мотор-шоу в Детройте концептуальный Q8, который, по информации представителей компании, представляет собой предшественника будущей серийной модели, которую планируется вывести на рынок в 2018 году.
Как гласит фирменный релиз, «автомобиль сочетает характерную для SUV вместительность с выразительностью купе. С новичком Audi выходит в новый для себя сегмент полноразмерных автомобилей».
Многие дизайнерские решения концепт-кара напоминают элементы внешности оригинального Audi Ur-quattro 1980-х. Среди них - низкие и широкие задние стойки, а также мощные плечевые элементы над колесными арками. Несмотря на покатую крышу, Q8 располагает достаточным пространством для размещения 4 пассажиров и приличного количества багажа.
Новая концепция органов управления использует большие сенсорные экраны, дополненные расширенной виртуальной приборной панелью Audi virtual cockpit и проекционным дисплеем c технологией допреальности. К примеру, указатель навигационной системы отображается таким же образом, как и реальная стрелка на поверхности дороги.
В системе привода и подвеске используются решения, применяемые в серийных моделях. Гибридный привод plug-in Audi Q8 concept обладает мощностью 448 л. с. и 700 Нм крутящего момента. Тяга двигателя передается системой quattro. Подвеска - пневматическая, тормозные диски - керамические.
Как гласит фирменный релиз, «автомобиль сочетает характерную для SUV вместительность с выразительностью купе. С новичком Audi выходит в новый для себя сегмент полноразмерных автомобилей». Многие дизайнерские решения концепт-кара напоминают элементы внешности оригинального Audi Ur-quattro 1980-х. Среди них - низкие и широкие задние стойки, а также мощные плечевые элементы над колесными арками. Несмотря на покатую крышу, Q8 располагает достаточным пространством для размещения 4 пассажиров и приличного количества багажа. Новая концепция органов управления использует большие сенсорные экраны, дополненные расширенной виртуальной приборной панелью Audi virtual cockpit и проекционным дисплеем c технологией допреальности. К примеру, указатель навигационной системы отображается таким же образом, как и реальная стрелка на поверхности дороги. В системе привода и подвеске используются решения, применяемые в серийных моделях. Гибридный привод plug-in Audi Q8 concept обладает мощностью 448 л. с. и 700 Нм крутящего момента. Тяга двигателя передается системой quattro. Подвеска - пневматическая, тормозные диски - керамические.
В избранное