13 июня 2017, 12:34

Конференция «Управление корпоративным автопарком» пройдет в конце июня

28 июня компании − собственники автопарков (директора по логистике, административные директора, директора по закупкам), руководители и директора по корпоративным продажам лизинговых компаний, производителей и дилеров, сервисных компаний соберутся на одной площадке, чтобы обсудить повышение эффективности работы автопарка.
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  Конференция «Управление корпоративным автопарком» пройдет в конце июня Конференция «Управление корпоративным автопарком» пройдет в конце июня Конференция «Управление корпоративным автопарком» пройдет в конце июня
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В рамках конференции озвучат стратегии внедрения инновационных программ, способы оптимизации затрат на содержание автопарка, корпоративное страхование, а также контроль уровня аварийности.

Конференция «Управление корпоративным автопарком» − это шанс обменяться опытом, узнать о новых услугах и тенденциях управления автотранспортом, задать вопросы напрямую представителям органов государственной власти, лизинговым и страховым компаниям, найти новые решения для автопарка и наладить бизнес-контакты. С программой мероприятия и условиями участия вы можете ознакомиться на сайте.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Исток Мастер в Митино
Замена лобового автостекла в этом автосервисе была произведена качественно, придраться вообще не к чему. Все аккуратно и надежно. К тому же ребята сделали все быстро, как я и попросила. Да и цена порадовала. В общем я осталась довольна, ели что буду заезжать сюда.
MARGO88
Что можно подарить другу?
Нужно знать, чем увлекается, а вообще- можно гироскутер, сейчас пользуется особой популярность. Все катаются. На м.1905 года магазин есть ElectroStreet, всякую электро мото технику продают, там настоящие качественные гироскутеры, можно подобрать приличный и не дорого. Я там мужу покупала.
Oxsana
Меняю страховую. Посоветуйте лучшую
| Кому: Victor77 Вы уже решили, где будете страховать на этот раз?
katyak
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Конференция «Управление корпоративным автопарком» пройдет в конце июня
В рамках конференции озвучат стратегии внедрения инновационных программ, способы оптимизации затрат на содержание автопарка, корпоративное страхование, а также контроль уровня аварийности.Конференция «Управление корпоративным автопарком» − это шанс обменяться опытом, узнать о новых услугах и тенденциях управления автотранспортом, задать вопросы напрямую представителям органов государственной власти, лизинговым и страховым компаниям, найти новые решения для автопарка и наладить бизнес-контакты. С программой мероприятия и условиями участия вы можете ознакомиться на сайте.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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