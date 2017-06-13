13 июня 2017, 12:34
Конференция «Управление корпоративным автопарком» пройдет в конце июня
28 июня компании − собственники автопарков (директора по логистике, административные директора, директора по закупкам), руководители и директора по корпоративным продажам лизинговых компаний, производителей и дилеров, сервисных компаний соберутся на одной площадке, чтобы обсудить повышение эффективности работы автопарка.
В рамках конференции озвучат стратегии внедрения инновационных программ, способы оптимизации затрат на содержание автопарка, корпоративное страхование, а также контроль уровня аварийности.
Конференция «Управление корпоративным автопарком» − это шанс обменяться опытом, узнать о новых услугах и тенденциях управления автотранспортом, задать вопросы напрямую представителям органов государственной власти, лизинговым и страховым компаниям, найти новые решения для автопарка и наладить бизнес-контакты. С программой мероприятия и условиями участия вы можете ознакомиться на сайте.
Читайте по теме
«Государева дорога» стала музеем в Завидово
11.06.2017, 19:52
Ждать ли дилерам летнего спада продаж?
09.06.2017, 09:40
Треть петербургских дорог нуждается в ремонте
08.06.2017, 15:17
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Что делать, если вы неумышленно сбили лося?
05.06.2017, 19:56
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
04.06.2017, 19:34
Читайте по теме
«Государева дорога» стала музеем в Завидово
11.06.2017, 19:52
Ждать ли дилерам летнего спада продаж?
09.06.2017, 09:40
Треть петербургских дорог нуждается в ремонте
08.06.2017, 15:17
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Что делать, если вы неумышленно сбили лося?
05.06.2017, 19:56
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
04.06.2017, 19:34
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Замена лобового автостекла в этом автосервисе была произведена качественно, придраться вообще не к чему. Все аккуратно и надежно. К тому же ребята сделали все быстро, как я и попросила. Да и цена порадовала. В общем я осталась довольна, ели что буду заезжать сюда.
Нужно знать, чем увлекается, а вообще- можно гироскутер, сейчас пользуется особой популярность. Все катаются. На м.1905 года магазин есть ElectroStreet, всякую электро мото технику продают, там настоящие качественные гироскутеры, можно подобрать приличный и не дорого. Я там мужу покупала.
| Кому: Victor77 Вы уже решили, где будете страховать на этот раз?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное