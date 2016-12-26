26 декабря 2016, 11:35

Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток

Сделано это для того, чтоб подготовить производственные мощности к старту серийного производство модели Solaris новой генерации. Как ожидается, событие произойдет уже после новогодних каникул.
С 31 декабря этого года по 7 января 2017-го включительно завод работать не будет.
 
Напомним, завод Hyundai Motor Company в Петербурге открылся в сентябре 2010-го. На текущий момент это самый крупный автомобильный завод в культурной столице Российской Федерации. На мощностях этого предприятия собираются бюджетные Solaris и Kia Rio, а также новые «паркетники» Creta.
 
Solaris нового поколения уже поступил в продажу на рынок КНР, где модель продается под названием Hyundai Verna. От предшественника «четырехдверка» отличается увеличенными габаритами, обновленным экстерьером и интерьером и дополнительными опциями. Цена составляет от 72 800 юаней — это примерно 640 00 руб. по текущему курсу.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Solaris Elegance 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.1
Загородный цикл4.9
Смешанный цикл6.1
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
26.12.2016 11:43
Мечтаю о таком авто
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
На Hyundai Solaris образовалась очередь
б белгороде с солярисом сплошное кидалово записался на базу в январе досих пор жду а сегодня менеджер сказал что завод откладывает выпуск баз еще на 4 месяца.
романтик
На Hyundai Solaris начали работать сразу 7 заводов
а собирают то русские!!лично я там работаю и собираю!!нечего такая машинка
k`kbr
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Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
С 31 декабря этого года по 7 января 2017-го включительно завод работать не будет. Напомним, завод Hyundai Motor Company в Петербурге открылся в сентябре 2010-го. На текущий момент это самый крупный автомобильный завод в культурной столице Российской Федерации. На мощностях этого предприятия собираются бюджетные Solaris и Kia Rio, а также новые «паркетники» Creta. Solaris нового поколения уже поступил в продажу на рынок КНР, где модель продается под названием Hyundai Verna. От предшественника «четырехдверка» отличается увеличенными габаритами, обновленным экстерьером и интерьером и дополнительными опциями. Цена составляет от 72 800 юаней — это примерно 640 00 руб. по текущему курсу.
2016-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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