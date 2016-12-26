Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
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Сделано это для того, чтоб подготовить производственные мощности к старту серийного производство модели Solaris новой генерации. Как ожидается, событие произойдет уже после новогодних каникул.
С 31 декабря этого года по 7 января 2017-го включительно завод работать не будет.
Напомним, завод Hyundai Motor Company в Петербурге открылся в сентябре 2010-го. На текущий момент это самый крупный автомобильный завод в культурной столице Российской Федерации. На мощностях этого предприятия собираются бюджетные Solaris и Kia Rio, а также новые «паркетники» Creta.
Solaris нового поколения уже поступил в продажу на рынок КНР, где модель продается под названием Hyundai Verna. От предшественника «четырехдверка» отличается увеличенными габаритами, обновленным экстерьером и интерьером и дополнительными опциями. Цена составляет от 72 800 юаней — это примерно 640 00 руб. по текущему курсу.
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
С 31 декабря этого года по 7 января 2017-го включительно завод работать не будет. Напомним, завод Hyundai Motor Company в Петербурге открылся в сентябре 2010-го. На текущий момент это самый крупный автомобильный завод в культурной столице Российской Федерации. На мощностях этого предприятия собираются бюджетные Solaris и Kia Rio, а также новые «паркетники» Creta. Solaris нового поколения уже поступил в продажу на рынок КНР, где модель продается под названием Hyundai Verna. От предшественника «четырехдверка» отличается увеличенными габаритами, обновленным экстерьером и интерьером и дополнительными опциями. Цена составляет от 72 800 юаней — это примерно 640 00 руб. по текущему курсу.
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