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3 мая 2017, 08:56
Копия Chevrolet Cruze появится на австралийском рынке
Австралийское подразделение концерна Holden ведет подготовку к выходу на авторынок страны нового седана Astra sedan, который, по сути, является копией Chevrolet Cruze, известного на рынках многих стран.
В дилерских центрах Австралии автомобиль появится уже в июне и будет доступен в нескольких комплектациях - LS, LT и LTZ.
Уже известны технические данные и комплектации четырехдверки. Holden Astra sedan будет оснащаться 6-диапазонной «механикой» или автоматической трансмиссией на 6 скоростей. Вместе с ними будет трудиться бензиновый турбомотор объёмом 1,4 литра и производительностью 110 кВт (149 л.с.) при 245 Нм крутящего момента. В паспортных характеристиках автомобиля сказано, что расход топлива на 100 км пути составит 6,4 литра.
О стоимости новинки пока не сообщается.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
невнимательность другого водителя, стоял себе на парковке, никого не трогал, тут таксист врезался мне в бок, сказал, что не заметил) ) ) )
Мне тоже Доктор Стрендж понравился, крутой фильм и отличная игра актеров
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