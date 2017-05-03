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3 мая 2017, 08:56

Копия Chevrolet Cruze появится на австралийском рынке

Австралийское подразделение концерна Holden ведет подготовку к выходу на авторынок страны нового седана Astra sedan, который, по сути, является копией Chevrolet Cruze, известного на рынках многих стран.
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В дилерских центрах Австралии автомобиль появится уже в июне и будет доступен в нескольких комплектациях - LS, LT и LTZ.
 
Уже известны технические данные и комплектации четырехдверки. Holden Astra sedan будет оснащаться 6-диапазонной «механикой» или автоматической трансмиссией на 6 скоростей. Вместе с ними будет трудиться бензиновый турбомотор объёмом 1,4 литра и производительностью 110 кВт (149 л.с.) при 245 Нм крутящего момента. В паспортных характеристиках автомобиля сказано, что расход топлива на 100 км пути составит 6,4 литра.
 
О стоимости новинки пока не сообщается.

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Копия Chevrolet Cruze появится на австралийском рынке
В дилерских центрах Австралии автомобиль появится уже в июне и будет доступен в нескольких комплектациях - LS, LT и LTZ. Уже известны технические данные и комплектации четырехдверки. Holden Astra sedan будет оснащаться 6-диапазонной «механикой» или автоматической трансмиссией на 6 скоростей. Вместе с ними будет трудиться бензиновый турбомотор объёмом 1,4 литра и производительностью 110 кВт (149 л.с.) при 245 Нм крутящего момента. В паспортных характеристиках автомобиля сказано, что расход топлива на 100 км пути составит 6,4 литра. О стоимости новинки пока не сообщается.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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