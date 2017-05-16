Коробка передач Formel E сберегала «Фольксвагенам» драгоценное горючее
Она имела новое для своего времени распределение ступеней и подходила практически для любой модели автомобиля. Третья передача выполнена таким образом, что на ней может достигаться максимальная скорость, в то время как на четвертой, в результате сильного снижения оборотов, расходовалось меньше горючего.
Новая КПП стала ответом автоконцерна на выросшие со времен второго нефтяного кризиса цены на нефть, которые изменили отношение многих автомобилистов к вопросу экономии бензина. При общем снижении спроса на автомобили бизнес-класса, вызванного напряженной энергетической ситуацией в мире, популярность стали приобретать модели так называемого эконом-сегмента.
И в этой нише особо преуспели японские автопроизводители – в 1980 году азиаты смогли увеличить свою долю на западно-европейском рынке до 10%, а на рынке США – до 20%.
После многолетнего бума для Volkswagen начался период кризиса, продолжавшийся до 1982 года…
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