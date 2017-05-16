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16 мая 2017, 14:31

Коробка передач Formel E сберегала «Фольксвагенам» драгоценное горючее

В середине мая 1980 года на проходящем в Вольфсбурге симпозиуме по вопросам энергетики приглашенный в качестве гостя концерн Volkswagen продемонстрировал оригинальную коробку передач Formel E.
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Она имела новое для своего времени распределение ступеней и подходила практически для любой модели автомобиля. Третья передача выполнена таким образом, что на ней может достигаться максимальная скорость, в то время как на четвертой, в результате сильного снижения оборотов, расходовалось меньше горючего.

Новая КПП стала ответом автоконцерна на выросшие со времен второго нефтяного кризиса цены на нефть, которые изменили отношение многих автомобилистов к вопросу экономии бензина. При общем снижении спроса на автомобили бизнес-класса, вызванного напряженной энергетической ситуацией в мире, популярность стали приобретать модели так называемого эконом-сегмента.

И в этой нише особо преуспели японские автопроизводители – в 1980 году азиаты смогли увеличить свою долю на западно-европейском рынке до 10%, а на рынке США – до 20%.

После многолетнего бума для Volkswagen начался период кризиса, продолжавшийся до 1982 года…  

АвтоМудрость VW, Фольксваген

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
Форум Volkswagen Passat
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
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Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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Коробка передач Formel E сберегала «Фольксвагенам» драгоценное горючее
Она имела новое для своего времени распределение ступеней и подходила практически для любой модели автомобиля. Третья передача выполнена таким образом, что на ней может достигаться максимальная скорость, в то время как на четвертой, в результате сильного снижения оборотов, расходовалось меньше горючего. Новая КПП стала ответом автоконцерна на выросшие со времен второго нефтяного кризиса цены на нефть, которые изменили отношение многих автомобилистов к вопросу экономии бензина. При общем снижении спроса на автомобили бизнес-класса, вызванного напряженной энергетической ситуацией в мире, популярность стали приобретать модели так называемого эконом-сегмента. И в этой нише особо преуспели японские автопроизводители – в 1980 году азиаты смогли увеличить свою долю на западно-европейском рынке до 10%, а на рынке США – до 20%. После многолетнего бума для Volkswagen начался период кризиса, продолжавшийся до 1982 года…  
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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