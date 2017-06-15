15 июня 2017, 08:02

Корпоративный автотранспорт могут освободить от штрафов

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий юридическим лицам-собственникам автомобиля избегать штрафов за нарушение ПДД. Однако «под раздачу» могут попасть водители, управляющие корпоративными транспортными средствами.
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Именно водители, согласно тексту законопроекта, будут нести ответственность за нарушения, которых фиксируются автоматическими камерами.
 
В настоящий момент юридическое лицо-владелец автомобиля, не желающее платить штраф за нарушение ПДД, совершенное его водителем, должно в течение 15 рабочих дней после фиксации нарушения предоставить в ГИБДД ряд документов, в частности, полис ОСАГО, подтверждающий допуск единственного физического лица к управлению машиной. Подойдет для этих целей договор лизинга, аренды без экипажа, а также документ, подтверждающий выбытие автомобиля из собственности компании.
 
Если необходимые документы представлены в срок, то постановление по делу об административном нарушении выносится не в отношении компании-собственника машины, а в отношении арендатора (субарендатора) или единственного лица, допущенного к управлению автомобилем.
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Корпоративный автотранспорт могут освободить от штрафов
Именно водители, согласно тексту законопроекта, будут нести ответственность за нарушения, которых фиксируются автоматическими камерами. В настоящий момент юридическое лицо-владелец автомобиля, не желающее платить штраф за нарушение ПДД, совершенное его водителем, должно в течение 15 рабочих дней после фиксации нарушения предоставить в ГИБДД ряд документов, в частности, полис ОСАГО, подтверждающий допуск единственного физического лица к управлению машиной. Подойдет для этих целей договор лизинга, аренды без экипажа, а также документ, подтверждающий выбытие автомобиля из собственности компании. Если необходимые документы представлены в срок, то постановление по делу об административном нарушении выносится не в отношении компании-собственника машины, а в отношении арендатора (субарендатора) или единственного лица, допущенного к управлению автомобилем.
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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