15 июня 2017, 08:02
Корпоративный автотранспорт могут освободить от штрафов
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий юридическим лицам-собственникам автомобиля избегать штрафов за нарушение ПДД. Однако «под раздачу» могут попасть водители, управляющие корпоративными транспортными средствами.
Именно водители, согласно тексту законопроекта, будут нести ответственность за нарушения, которых фиксируются автоматическими камерами.
В настоящий момент юридическое лицо-владелец автомобиля, не желающее платить штраф за нарушение ПДД, совершенное его водителем, должно в течение 15 рабочих дней после фиксации нарушения предоставить в ГИБДД ряд документов, в частности, полис ОСАГО, подтверждающий допуск единственного физического лица к управлению машиной. Подойдет для этих целей договор лизинга, аренды без экипажа, а также документ, подтверждающий выбытие автомобиля из собственности компании.
Если необходимые документы представлены в срок, то постановление по делу об административном нарушении выносится не в отношении компании-собственника машины, а в отношении арендатора (субарендатора) или единственного лица, допущенного к управлению автомобилем.
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