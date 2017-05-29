47
29 мая 2017, 09:42
Кросс-купе Bisu BT7 готовят к дебюту
Марка Bisu основана китайским автогигантом BAIC и компанией Yinxiang Motorcycle Group. Премьерная модель появится на домашнем рынке уже в начале будущего года.
Продажи 7-местного кроссовера Bisu T5 уже начались несколько недель назад, теперь очередь – за кросс-купе.
Актуальна версия доступна покупателям в 4 вариантах по цене от 76 900 юаней до 91 900 юаней, что эквивалентно от 624 000 до 745 000 рублей. Авто имеет длину 4 715 мм, ширину 1 830 мм, высоту 1 780 мм и колесную базу 2 760 мм, выпускается с 3 рядами сидений. Под капотом устанавливается 1,5-литровый 150-сильный турбомотор с максимальным крутящим моментом 215 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором CVT.
Сравнительно недавно появились первые фотографии экстерьера кросс-купе, а в минувшие выходные в некоторых СМИ Китая опубликованы изображения, сделанные в салоне модели. Технические характеристики схожи с 7-местной версией.
По предварительным данным, новый флагман марки получит турбированные силовые установки объемом 1,5 и 1,8 литра, которые будут работать с 6-ступенчатой «механикой» или 8-скоростным «автоматом». Эти вариации предполагают только передний привод.
В список оснащения базовой версии паркетника входят мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном, кондиционер, подогрев сидений водителя и переднего пассажира. В топовой версии дополнительно предлагается система стабилизации, датчики парковки, система кругового видеообзора, стеклянная крыша и кожаная отделка салона.
Читайте по теме
«Фронтовой» внедорожник Opel
26.05.2017, 08:23
Все больше немецких автомобилей способны тормозить самостоятельно
24.05.2017, 15:56
Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?
24.05.2017, 09:19
Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии
22.05.2017, 15:13
На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева
21.05.2017, 08:31
Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон»
20.05.2017, 10:19
Читайте по теме
«Фронтовой» внедорожник Opel
26.05.2017, 08:23
Все больше немецких автомобилей способны тормозить самостоятельно
24.05.2017, 15:56
Битвы за дорогу. Как наказать агрессивных водителей?
24.05.2017, 09:19
Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии
22.05.2017, 15:13
На «Кинопробах» в Окуловке ожидают Кинчева
21.05.2017, 08:31
Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон»
20.05.2017, 10:19
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
Остался доволен покупкой и обслуживанием. Всё чётко и оперативно. Спасибо.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное