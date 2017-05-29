47
29 мая 2017, 09:42

Кросс-купе Bisu BT7 готовят к дебюту

Марка Bisu основана китайским автогигантом BAIC и компанией Yinxiang Motorcycle Group. Премьерная модель появится на домашнем рынке уже в начале будущего года.
^
Продажи 7-местного кроссовера Bisu T5 уже начались несколько недель назад, теперь очередь – за кросс-купе.
Актуальна версия доступна покупателям в 4 вариантах по цене от 76 900 юаней до 91 900 юаней, что эквивалентно от 624 000 до 745 000 рублей. Авто имеет длину 4 715 мм, ширину 1 830 мм, высоту 1 780 мм и колесную базу 2 760 мм, выпускается с 3 рядами сидений. Под капотом устанавливается 1,5-литровый 150-сильный турбомотор с максимальным крутящим моментом 215 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором CVT.
 
Сравнительно недавно появились первые фотографии экстерьера кросс-купе, а в минувшие выходные в некоторых СМИ Китая опубликованы изображения, сделанные в салоне модели. Технические характеристики схожи с 7-местной версией.
 
По предварительным данным, новый флагман марки получит турбированные силовые установки объемом 1,5 и 1,8 литра, которые будут работать с 6-ступенчатой «механикой» или 8-скоростным «автоматом». Эти вариации предполагают только передний привод.
 
В список оснащения базовой версии паркетника входят мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном, кондиционер, подогрев сидений водителя и переднего пассажира. В топовой версии дополнительно предлагается система стабилизации, датчики парковки, система кругового видеообзора, стеклянная крыша и кожаная отделка салона.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Что такое карбон на авто?
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
gurutunin
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
Egor_ka
Авто-Стиль | отзывы
Остался доволен покупкой и обслуживанием. Всё чётко и оперативно. Спасибо.
Алик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Lexus GX 460: купец первой гильдии
«Фронтовой» внедорожник Opel
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Кросс-купе Bisu BT7 готовят к дебюту
Продажи 7-местного кроссовера Bisu T5 уже начались несколько недель назад, теперь очередь – за кросс-купе. Актуальна версия доступна покупателям в 4 вариантах по цене от 76 900 юаней до 91 900 юаней, что эквивалентно от 624 000 до 745 000 рублей. Авто имеет длину 4 715 мм, ширину 1 830 мм, высоту 1 780 мм и колесную базу 2 760 мм, выпускается с 3 рядами сидений. Под капотом устанавливается 1,5-литровый 150-сильный турбомотор с максимальным крутящим моментом 215 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором CVT. Сравнительно недавно появились первые фотографии экстерьера кросс-купе, а в минувшие выходные в некоторых СМИ Китая опубликованы изображения, сделанные в салоне модели. Технические характеристики схожи с 7-местной версией. По предварительным данным, новый флагман марки получит турбированные силовые установки объемом 1,5 и 1,8 литра, которые будут работать с 6-ступенчатой «механикой» или 8-скоростным «автоматом». Эти вариации предполагают только передний привод. В список оснащения базовой версии паркетника входят мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном, кондиционер, подогрев сидений водителя и переднего пассажира. В топовой версии дополнительно предлагается система стабилизации, датчики парковки, система кругового видеообзора, стеклянная крыша и кожаная отделка салона.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Пенза Ивановская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG