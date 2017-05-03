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3 мая 2017, 14:06

Кроссовер BMW в камуфляже показали публике

В интернет-источниках появилась первая порция шпионских фото, на которых изображен тестовый прототип будущего BMW X4, тщательно укрытый камуфляжем. Впрочем, его детали можно рассмотреть.
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Теперь модель выглядит больше похожей на купе. Например, линия крыши сильнее снижается к задней части автомобиля, появились новые контуры на «корме» автомобиля.
 
По мнению автоэкспертов, у семейства X3/X4 есть все шансы стать быстрее и экономичнее прежних вариантов. Кроссоверы будут построены на новой платформе, которая позволит им стать не только легче примерно на 100 кг, но и просторнее. Предполагается, что семейство снабдят новой моторной гаммой, которую составят как из 2-, так и из 3-литровых моторов.
 
Ожидается, что и у X3, и у X4 будут «горячие» версии с литерой М, которые снабдят мотором от BMW M3/M4.
По мнению авторов издания Motor1, на снимках запечатлена топовая версия M40i – на это указывают накладки на патрубки выхлопной системы и нестандартные тормозные суппорты.
 
Презентация новинки может состояться на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года, а X4 появится в 2018-2019 годах.
Новинки и концепт кары БМВ

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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Кроссовер BMW в камуфляже показали публике
Теперь модель выглядит больше похожей на купе. Например, линия крыши сильнее снижается к задней части автомобиля, появились новые контуры на «корме» автомобиля. По мнению автоэкспертов, у семейства X3/X4 есть все шансы стать быстрее и экономичнее прежних вариантов. Кроссоверы будут построены на новой платформе, которая позволит им стать не только легче примерно на 100 кг, но и просторнее. Предполагается, что семейство снабдят новой моторной гаммой, которую составят как из 2-, так и из 3-литровых моторов. Ожидается, что и у X3, и у X4 будут «горячие» версии с литерой М, которые снабдят мотором от BMW M3/M4.По мнению авторов издания Motor1, на снимках запечатлена топовая версия M40i – на это указывают накладки на патрубки выхлопной системы и нестандартные тормозные суппорты. Презентация новинки может состояться на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года, а X4 появится в 2018-2019 годах.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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