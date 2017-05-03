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3 мая 2017, 14:06
Кроссовер BMW в камуфляже показали публике
В интернет-источниках появилась первая порция шпионских фото, на которых изображен тестовый прототип будущего BMW X4, тщательно укрытый камуфляжем. Впрочем, его детали можно рассмотреть.
Теперь модель выглядит больше похожей на купе. Например, линия крыши сильнее снижается к задней части автомобиля, появились новые контуры на «корме» автомобиля.
По мнению автоэкспертов, у семейства X3/X4 есть все шансы стать быстрее и экономичнее прежних вариантов. Кроссоверы будут построены на новой платформе, которая позволит им стать не только легче примерно на 100 кг, но и просторнее. Предполагается, что семейство снабдят новой моторной гаммой, которую составят как из 2-, так и из 3-литровых моторов.
Ожидается, что и у X3, и у X4 будут «горячие» версии с литерой М, которые снабдят мотором от BMW M3/M4.
По мнению авторов издания Motor1, на снимках запечатлена топовая версия M40i – на это указывают накладки на патрубки выхлопной системы и нестандартные тормозные суппорты.
Презентация новинки может состояться на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года, а X4 появится в 2018-2019 годах.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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