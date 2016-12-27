27 декабря 2016, 10:49

Кроссовер Cowin X7 замечен на тестах

Фотошпионы смогли зафиксировать новинку компании, которая является суббрендом Chery. Представитель сегмента SUV имеет возможность вмещать до 7 пассажиров.
Внешний вид модели сочетает в себе черты внедорожников шведской компании Volvo, а также американского бренда Tesla. Центральная консоль новинки будет включать в себя большой сенсорный монитор мультимедийной системы.
 
Базовая комплектация автомобиля будет включать в себя систему предотвращения фронтального столкновения, опцию обнаружения пешеходов, автопарковщик, а также адаптивный круиз-контроль.

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Кроссовер Cowin X7 замечен на тестах
Внешний вид модели сочетает в себе черты внедорожников шведской компании Volvo, а также американского бренда Tesla. Центральная консоль новинки будет включать в себя большой сенсорный монитор мультимедийной системы. Базовая комплектация автомобиля будет включать в себя систему предотвращения фронтального столкновения, опцию обнаружения пешеходов, автопарковщик, а также адаптивный круиз-контроль.
2016-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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