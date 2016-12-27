Кроссовер Cowin X7 замечен на тестах

Фотошпионы смогли зафиксировать новинку компании, которая является суббрендом Chery. Представитель сегмента SUV имеет возможность вмещать до 7 пассажиров.
Внешний вид модели сочетает в себе черты внедорожников шведской компании Volvo, а также американского бренда Tesla. Центральная консоль новинки будет включать в себя большой сенсорный монитор мультимедийной системы.
Базовая комплектация автомобиля будет включать в себя систему предотвращения фронтального столкновения, опцию обнаружения пешеходов, автопарковщик, а также адаптивный круиз-контроль.
А как тем кто живёт на ул. Кржижановского д.11,13 и тд. перед их домами на расстоянии 50 метров будет находиться "труба" с вредными выбросами. Государство в лице комитета СПб так печётся о здоровье граждан в спальном массиве, почему изменили первоначальную трассу вдоль железной дороги и протянули вдоль ...
Внешний вид модели сочетает в себе черты внедорожников шведской компании Volvo, а также американского бренда Tesla. Центральная консоль новинки будет включать в себя большой сенсорный монитор мультимедийной системы. Базовая комплектация автомобиля будет включать в себя систему предотвращения фронтального столкновения, опцию обнаружения пешеходов, автопарковщик, а также адаптивный круиз-контроль.
В избранное