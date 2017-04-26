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26 апреля 2017, 18:12
Кроссовер DFM AX7 получил российский патент
В базе Роспатента появилась информация о получении китайским кроссовером DFM AX7 сертификата одобрения транспортного средства (ОТТС) для реализации на российском рынке и в странах Таможенного Союза.
Старта продаж нового DFM AX7 можно ожидать в нашей стране уже в ближайшее время. Поставляться на российский авторынок китайский кроссоверы будут с завода в КНР. Приобрести ее можно будет не только в России, но и в Армении, Казахстане, Киргизии и Белоруссии – то есть государствах, входящих в Таможенный Союз.
Отметим, что на отечественном авторынке новый DFM AX7 будет предлагаться исключительно с передним приводом, а также двумя двигателями – агрегатами 2 и 2,3 литра мощностью 140 и 171 л.с. соответственно. Пару им составит 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат» фирмы Aisin.
В стандартную комплектацию кроссовера для России войдет система стабилизации, светодиодные ДХО, система мониторинга давления в покрышках, система кругового видеообзора, мультимедийный комплекс с 7-и 9-диапазонным дисплеем.
По предварительным данным, продажи нового кроссовера могут начаться уже в конце мая 2017 года по цене от 900 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
бмв вы придурки , бмв должно быть только на механике в этом весь кайф , и во вторых кто вам дал право решать за нас потребителей на какой коробке нам ездить .
На 20 билет вопрос №1: правильный ответ 3, потому что главная дорога указывается знаком "ромб с белой окантовкой и внутри желтый", а нижний показывает примыкание второстепенной дороги у главной.
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