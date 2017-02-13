Кроссовер DS видели без камуфляжа

Машина построена на основе платформы EMP2, которая находится в основе Peugeot 308 и 3008, Citroen C4 Picasso. Вероятнее всего, модель не оснащена полным приводом.
На автомобильных дорогах фотографы заметили европейский вариант нового кроссовера от компании DS. Снимки уже можно найти в Интернет.
Предполагается, что новинка получит название DS 7 Crossback. Модель должна появиться у европейских дилеров уже будущим летом. По предварительным данным, презентация автомобиля пройдет на Женевском автосалоне в марте.
Известно, что в движение автомобиль будет приводить 1,5-литровый двигатель мощностью 130 л.с. Кроме того, не исключается появление «заряженной» версии кроссовера.
Пришлось заменить на Киа Церато диодный мост (выпрямитель) , сложно было сориентироваться в каталоге и выбрать нужную з.ч., спасибо консультанту Алексею за помощь, отличное знание технических характеристик деталей, определились за 10 минут, буду обращаться.
На автомобильных дорогах фотографы заметили европейский вариант нового кроссовера от компании DS. Снимки уже можно найти в Интернет. Предполагается, что новинка получит название DS 7 Crossback. Модель должна появиться у европейских дилеров уже будущим летом. По предварительным данным, презентация автомобиля пройдет на Женевском автосалоне в марте. Известно, что в движение автомобиль будет приводить 1,5-литровый двигатель мощностью 130 л.с. Кроме того, не исключается появление «заряженной» версии кроссовера.
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