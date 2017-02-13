13 февраля 2017, 15:17

Кроссовер DS видели без камуфляжа

Машина построена на основе платформы EMP2, которая находится в основе Peugeot 308 и 3008, Citroen C4 Picasso. Вероятнее всего, модель не оснащена полным приводом.
На автомобильных дорогах фотографы заметили европейский вариант нового кроссовера от компании DS. Снимки уже можно найти в Интернет.
 
Предполагается, что новинка получит название DS 7 Crossback. Модель должна появиться у европейских дилеров уже будущим летом. По предварительным данным, презентация автомобиля пройдет на Женевском автосалоне в марте.
 
Известно, что в движение автомобиль будет приводить 1,5-литровый двигатель мощностью 130 л.с. Кроме того, не исключается появление «заряженной» версии кроссовера.

Новинки и концепт кары ДС

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Кроссовер DS видели без камуфляжа
На автомобильных дорогах фотографы заметили европейский вариант нового кроссовера от компании DS. Снимки уже можно найти в Интернет. Предполагается, что новинка получит название DS 7 Crossback. Модель должна появиться у европейских дилеров уже будущим летом. По предварительным данным, презентация автомобиля пройдет на Женевском автосалоне в марте. Известно, что в движение автомобиль будет приводить 1,5-литровый двигатель мощностью 130 л.с. Кроме того, не исключается появление «заряженной» версии кроссовера.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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