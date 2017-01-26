26 января 2017, 17:42

Кроссовер DS X замечен на дорожных испытаниях

Официальная премьера состоится, предположительно, в марте в ходе автомобильного салона в Женеве. На одном из зарубежных ресурсов уже распространили шпионские фотографии готовящейся новинки.
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Эксперты сходятся во мнении, что разработчики использовали в этом автомобиле базу от кроссовера Peugeot 3008. По некоторым данным, для DS X адаптируют гибридную силовую установку, которую готовят для этой модели. Она состоит из бензинового мотора на передней оси, электродвигателя на задней и способна приводить вседорожник в движение без использования топлива в течение 50 км.
 
Другие характеристики – в частности, форма кузова и отдельных компонентов, - напоминает Opel Grandland X. 
По некоторой информации, производство вседорожника начнется в 2018 году.
Новинки и концепт кары ДС

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Кроссовер DS X замечен на дорожных испытаниях
{{material_117679}} Эксперты сходятся во мнении, что разработчики использовали в этом автомобиле базу от кроссовера Peugeot 3008. По некоторым данным, для DS X адаптируют гибридную силовую установку, которую готовят для этой модели. Она состоит из бензинового мотора на передней оси, электродвигателя на задней и способна приводить вседорожник в движение без использования топлива в течение 50 км. Другие характеристики – в частности, форма кузова и отдельных компонентов, - напоминает Opel Grandland X. По некоторой информации, производство вседорожника начнется в 2018 году.
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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