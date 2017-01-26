Кроссовер DS X замечен на дорожных испытаниях

Эксперты сходятся во мнении, что разработчики использовали в этом автомобиле базу от кроссовера Peugeot 3008. По некоторым данным, для DS X адаптируют гибридную силовую установку, которую готовят для этой модели. Она состоит из бензинового мотора на передней оси, электродвигателя на задней и способна приводить вседорожник в движение без использования топлива в течение 50 км.
Другие характеристики – в частности, форма кузова и отдельных компонентов, - напоминает Opel Grandland X.
По некоторой информации, производство вседорожника начнется в 2018 году.
| Кому: valentin79.11С алкоголем лучше вообще не баловаться, каждый раз себе зарок даю, что больше ни-ни, а потом все равно на те же грабли, переберешь и болеешь потом, крайний раз правда Монинг кеа подлечился, выпил бутылочку 100 грамм, через час хорошо так стало, голова перестала болеть.
{{material_117679}} Эксперты сходятся во мнении, что разработчики использовали в этом автомобиле базу от кроссовера Peugeot 3008. По некоторым данным, для DS X адаптируют гибридную силовую установку, которую готовят для этой модели. Она состоит из бензинового мотора на передней оси, электродвигателя на задней и способна приводить вседорожник в движение без использования топлива в течение 50 км. Другие характеристики – в частности, форма кузова и отдельных компонентов, - напоминает Opel Grandland X. По некоторой информации, производство вседорожника начнется в 2018 году.
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