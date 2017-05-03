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3 мая 2017, 13:21
Кроссовер DW Hower H3 поступит российским дилерам до конца мая
Кроме объявления о старте продаж дистрибьюторы подготовили информацию о стоимости нового автомобиля. Модель собирается на российской территории, что делает ее доступнее для покупателя.
Приобрести модель кроссовера DW Hower H3 в России можно по минимальной цене в 1 230 000 рублей.
Производство DW Hower H3 ведется в Карачаево-Черкесии, поэтому его цена для россиян окажется несколько ниже, нежели для всех остальных.
Новый кроссовер имеет рамную основу и имеет полный привод. Силовым агрегатом служит 2-литровый турбрмотор мощностью 149 л.с. Крутящий момент составляет 250 Нм, а коробка передач будет механической 6-скоростной. Также в автомобиле имеется множество опций комфорта и систем, призванных помочь водителю в управлении.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хотел записаться на ТО, обещали перезвонить но так не кто не позвонил. Наверное не хотят работать. В результате не стал ждать и записался в другое СТО.
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
невнимательность другого водителя, стоял себе на парковке, никого не трогал, тут таксист врезался мне в бок, сказал, что не заметил) ) ) )
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