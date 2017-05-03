63
3 мая 2017, 13:21

Кроссовер DW Hower H3 поступит российским дилерам до конца мая

Кроме объявления о старте продаж дистрибьюторы подготовили информацию о стоимости нового автомобиля. Модель собирается на российской территории, что делает ее доступнее для покупателя.
^
Приобрести модель кроссовера DW Hower H3 в России можно по минимальной цене в 1 230 000 рублей.
 
Производство DW Hower H3 ведется в Карачаево-Черкесии, поэтому его цена для россиян окажется несколько ниже, нежели для всех остальных.
 
Новый кроссовер имеет рамную основу и имеет полный привод. Силовым агрегатом служит 2-литровый турбрмотор мощностью 149 л.с. Крутящий момент составляет 250 Нм, а коробка передач будет механической 6-скоростной. Также в автомобиле имеется множество опций комфорта и систем, призванных помочь водителю в управлении.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Лада-Центр ПУЛКОВО | отзывы
Хотел записаться на ТО, обещали перезвонить но так не кто не позвонил. Наверное не хотят работать. В результате не стал ждать и записался в другое СТО.
Алексей
Причины неисправности топливной аппаратуры дизеля
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
Пан Тони
причины ДТП
невнимательность другого водителя, стоял себе на парковке, никого не трогал, тут таксист врезался мне в бок, сказал, что не заметил) ) ) )
Пан Тони
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 69 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Кроссовер DW Hower H3 поступит российским дилерам до конца мая
Приобрести модель кроссовера DW Hower H3 в России можно по минимальной цене в 1 230 000 рублей. Производство DW Hower H3 ведется в Карачаево-Черкесии, поэтому его цена для россиян окажется несколько ниже, нежели для всех остальных. Новый кроссовер имеет рамную основу и имеет полный привод. Силовым агрегатом служит 2-литровый турбрмотор мощностью 149 л.с. Крутящий момент составляет 250 Нм, а коробка передач будет механической 6-скоростной. Также в автомобиле имеется множество опций комфорта и систем, призванных помочь водителю в управлении.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Чебоксары Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG