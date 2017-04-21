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21 апреля 2017, 10:49

Кроссовер FAW Xenia R7 оснастили турбомотором

Китайская компания FAW презентовала свежую генерацию компактного кроссовера Xenia R7. Ожидается, что автомобиль станет доступным китайским покупателям уже осенью нынешнего года.
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Кроссовер FAW Xenia R7 оснастили турбомотором FAW, FAW
Xenia R7 оснащена 1,5-литровым турбированным агрегатом, который сочетается с 6-скоростным «автоматом». На модификацию с тубромотором указывает новый шильдик, оригинальные 17-дюймовые колесные диски и красные тормозные суппорты.
 
По габаритам Xenia R7 сопоставим с Volkswagen Tiguan предыдущей генерации: длина составляет 4 305 мм, ширина - 1 780 мм, высота – 1 655 мм, а размер колесной базы достигает 2 600 мм.
 
Актуальное поколение кроссовера сейчас можно приобрети только со 116-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, работающим в тандеме с 5-диапазонной «механикой», привод – только передний. Самую доступную версию кроссовера FAW Xenia R7 в Китае можно приобрести по цене в 70 000 юаней, что эквивалентно 600 000 рублей.
 
В комплектацию входят система стабилизации, парковочные датчики, подогрев передних кресел, есть опция запуска двигателя с кнопки, система контроля давления в шинах и мультимедийная система с тачскрином и навигатором.
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| Кипил 2008г.пр.130000т км.Работаю на нем.Рад.Только кабина жеская-хочу переделать. Ну и как не переделал еще. если переделал подскажи как
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Кроссовер FAW Xenia R7 оснастили турбомотором
Xenia R7 оснащена 1,5-литровым турбированным агрегатом, который сочетается с 6-скоростным «автоматом». На модификацию с тубромотором указывает новый шильдик, оригинальные 17-дюймовые колесные диски и красные тормозные суппорты. По габаритам Xenia R7 сопоставим с Volkswagen Tiguan предыдущей генерации: длина составляет 4 305 мм, ширина - 1 780 мм, высота – 1 655 мм, а размер колесной базы достигает 2 600 мм.  Актуальное поколение кроссовера сейчас можно приобрети только со 116-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, работающим в тандеме с 5-диапазонной «механикой», привод – только передний. Самую доступную версию кроссовера FAW Xenia R7 в Китае можно приобрести по цене в 70 000 юаней, что эквивалентно 600 000 рублей. В комплектацию входят система стабилизации, парковочные датчики, подогрев передних кресел, есть опция запуска двигателя с кнопки, система контроля давления в шинах и мультимедийная система с тачскрином и навигатором.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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