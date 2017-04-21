47
21 апреля 2017, 10:49
Кроссовер FAW Xenia R7 оснастили турбомотором
Китайская компания FAW презентовала свежую генерацию компактного кроссовера Xenia R7. Ожидается, что автомобиль станет доступным китайским покупателям уже осенью нынешнего года.
Xenia R7 оснащена 1,5-литровым турбированным агрегатом, который сочетается с 6-скоростным «автоматом». На модификацию с тубромотором указывает новый шильдик, оригинальные 17-дюймовые колесные диски и красные тормозные суппорты.
По габаритам Xenia R7 сопоставим с Volkswagen Tiguan предыдущей генерации: длина составляет 4 305 мм, ширина - 1 780 мм, высота – 1 655 мм, а размер колесной базы достигает 2 600 мм.
Актуальное поколение кроссовера сейчас можно приобрети только со 116-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, работающим в тандеме с 5-диапазонной «механикой», привод – только передний. Самую доступную версию кроссовера FAW Xenia R7 в Китае можно приобрести по цене в 70 000 юаней, что эквивалентно 600 000 рублей.
В комплектацию входят система стабилизации, парковочные датчики, подогрев передних кресел, есть опция запуска двигателя с кнопки, система контроля давления в шинах и мультимедийная система с тачскрином и навигатором.
Читайте по теме
Успех «китайцев» не за горами?
14.04.2014, 08:28
Возвращение «Красного знамени»
26.06.2013, 09:37
На чем поедем в 2013-м? Часть IV
21.01.2013, 00:05
Читайте по теме
Успех «китайцев» не за горами?
14.04.2014, 08:28
Возвращение «Красного знамени»
26.06.2013, 09:37
На чем поедем в 2013-м? Часть IV
21.01.2013, 00:05
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кипил 2008г.пр.130000т км.Работаю на нем.Рад.Только кабина жеская-хочу переделать. Ну и как не переделал еще. если переделал подскажи как
Помогите пожалуйста!) Какой диаметр колонок у виты в базовой комплектации?
какой аккумулятор на фав в5 геливый или кислотный?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное