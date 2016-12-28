28 декабря 2016, 15:52

Кроссовер Lamborghini будет доступен в России

Гибрид модели Urus ориентирован также на рынки Китая, Германии, США и Великобритании. Продажи машины в Европе должны начаться в 2018 году. Авто станет самым быстрым серийным SUV в мире.
Помимо гибридной силовой установки серийная версия кроссовера Lamborghini получит 4,0-литровый бензиновый твин-турбо мотор V8. По данным Сarscoops, с таким агрегатом до 100 км/ч машина будет разгоняться менее чем за 4 секунды.
 
На данный момент в сегменте SUV по скорости разгона до 100 км/ч лидируют Bentley Bentayga и Porsche Cayenne Turbo S (по 4,1 секунды) и BMW X6 М (4 секунды).
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Кроссовер Lamborghini будет доступен в России
Помимо гибридной силовой установки серийная версия кроссовера Lamborghini получит 4,0-литровый бензиновый твин-турбо мотор V8. По данным Сarscoops, с таким агрегатом до 100 км/ч машина будет разгоняться менее чем за 4 секунды. На данный момент в сегменте SUV по скорости разгона до 100 км/ч лидируют Bentley Bentayga и Porsche Cayenne Turbo S (по 4,1 секунды) и BMW X6 М (4 секунды).
2016-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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