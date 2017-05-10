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10 мая 2017, 09:11

Кроссовер Lotus показали на рендере

Британский автохолдинг Lotus Cars представил публике свой первый вседорожник, о котором неизвестно практически ничего, если говорить о технических характеристиках.
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В различных онлайн-источниках опубликован рендер новой модели Lotus, который дизайнеры назвали Evolve. Авторы изображения считают, что он будет чуть меньше модели Audi Q2. Трехведверка отличается особым дизайном, оптимизированной аэродинамикой и негабаритными колесными дисками. Кроме того, кузов компактного спортивного кроссовера окрасили в фирменный цвет концерна.
 
По предварительной информации, дебютный вседорожник бренда Lotus представят в течение 4 - 5 лет. Британский кроссовер будет одним из наиболее легких и спортивных автомобилей на мировом рынке.
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Кроссовер Lotus показали на рендере
В различных онлайн-источниках опубликован рендер новой модели Lotus, который дизайнеры назвали Evolve. Авторы изображения считают, что он будет чуть меньше модели Audi Q2. Трехведверка отличается особым дизайном, оптимизированной аэродинамикой и негабаритными колесными дисками. Кроме того, кузов компактного спортивного кроссовера окрасили в фирменный цвет концерна. По предварительной информации, дебютный вседорожник бренда Lotus представят в течение 4 - 5 лет. Британский кроссовер будет одним из наиболее легких и спортивных автомобилей на мировом рынке.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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