15 февраля 2017, 15:09

Кроссовер MG ZS появится на рынке в марте

Китайский автомобилестроительный концерн SAIC рассказал подробности о новинке MG ZS, включая цены, комплектации. Ожидается, что на рынке новинка появится уже через месяц.
Предполагается, что премьера состоится 3 марта. Кроссовер будет продаваться в нескольких комплектациях.
Базовая включает в себя 3-цилиндровый турбированный двигатель рабочим объемом 1 литр мощностью 125 л.с. Этот мотор является собственной разработкой SAIC. Трансмиссия - 6-ступенчатая роботизированная коробка передач либо аналогичная «механика». Привод – только передний. Стоимость такой комплектации достигает отметки 119 800 юаней.
 
Также будет доступна модификация с 1,5-литровым «атмосферником», который будет выдавать 120 л.с. Такой мотор будет работать совместно с 4-скоростной автоматической коробкой передач. Стоимость данной версии кроссовера составит примерно 81 000 юаней. 

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Кроссовер MG ZS появится на рынке в марте
Предполагается, что премьера состоится 3 марта. Кроссовер будет продаваться в нескольких комплектациях. Базовая включает в себя 3-цилиндровый турбированный двигатель рабочим объемом 1 литр мощностью 125 л.с. Этот мотор является собственной разработкой SAIC. Трансмиссия - 6-ступенчатая роботизированная коробка передач либо аналогичная «механика». Привод – только передний. Стоимость такой комплектации достигает отметки 119 800 юаней. Также будет доступна модификация с 1,5-литровым «атмосферником», который будет выдавать 120 л.с. Такой мотор будет работать совместно с 4-скоростной автоматической коробкой передач. Стоимость данной версии кроссовера составит примерно 81 000 юаней. 
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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