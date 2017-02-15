Кроссовер MG ZS появится на рынке в марте

Китайский автомобилестроительный концерн SAIC рассказал подробности о новинке MG ZS, включая цены, комплектации. Ожидается, что на рынке новинка появится уже через месяц.
Предполагается, что премьера состоится 3 марта. Кроссовер будет продаваться в нескольких комплектациях.
Базовая включает в себя 3-цилиндровый турбированный двигатель рабочим объемом 1 литр мощностью 125 л.с. Этот мотор является собственной разработкой SAIC. Трансмиссия - 6-ступенчатая роботизированная коробка передач либо аналогичная «механика». Привод – только передний. Стоимость такой комплектации достигает отметки 119 800 юаней.
Также будет доступна модификация с 1,5-литровым «атмосферником», который будет выдавать 120 л.с. Такой мотор будет работать совместно с 4-скоростной автоматической коробкой передач. Стоимость данной версии кроссовера составит примерно 81 000 юаней.
http:// avantura.pw/ - Площадка по продаже нелегальных и легальных товаров. АВТОДОКУМЕНТЫ, КСИВЫ, ТРАВМАТИКА, КОДГРАББЕРЫ, ПАСПОРТА, ДИПЛОМЫ И ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ РЕСУРСЕ! Схемы заработка от профессионалов, качественные документы и надёжные сделки только у нас! Так же вы можете ...
http:// avantura.pw/ - Площадка по продаже нелегальных и легальных товаров. АВТОДОКУМЕНТЫ, КСИВЫ, ТРАВМАТИКА, КОДГРАББЕРЫ, ПАСПОРТА, ДИПЛОМЫ И ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ РЕСУРСЕ! Схемы заработка от профессионалов, качественные документы и надёжные сделки только у нас! Так же вы можете ...
http:// avantura.pw/ - Площадка по продаже нелегальных и легальных товаров. АВТОДОКУМЕНТЫ, КСИВЫ, ТРАВМАТИКА, КОДГРАББЕРЫ, ПАСПОРТА, ДИПЛОМЫ И ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ РЕСУРСЕ! Схемы заработка от профессионалов, качественные документы и надёжные сделки только у нас! Так же вы можете ...
Предполагается, что премьера состоится 3 марта. Кроссовер будет продаваться в нескольких комплектациях. Базовая включает в себя 3-цилиндровый турбированный двигатель рабочим объемом 1 литр мощностью 125 л.с. Этот мотор является собственной разработкой SAIC. Трансмиссия - 6-ступенчатая роботизированная коробка передач либо аналогичная «механика». Привод – только передний. Стоимость такой комплектации достигает отметки 119 800 юаней. Также будет доступна модификация с 1,5-литровым «атмосферником», который будет выдавать 120 л.с. Такой мотор будет работать совместно с 4-скоростной автоматической коробкой передач. Стоимость данной версии кроссовера составит примерно 81 000 юаней.
В избранное