10 февраля 2017, 16:36

Кроссовер Peugeot 2008 доставят в Европу весной

Сборка новинки будет налажена на одном из заводов Ирана, однако точное место производства не озвучивается. Новый «паркетник» доберется до европейских дилерских центров 20 марта.
Глава иранско-французского альянса IKAP (Iran Khodro and Peugeot) Мохаммад Реза Мотамед объявил дату старта продаж кроссовера Peugeot 2008 иранской сборки на рынках стран Европы - последняя декада марта.
 
В дилерских центрах Ирана новый 2008 появится месяцем позже, чем на рынке стран Европы. По словам главы IKAP, новинка для Европы будет оснащаться 1,2-литровым 3-цилиндровым «атмосферником», в то время как на иранском рынке модель будет предложена еще и с 1,6-литровым двигателем. Кроме того, новый 2008 для Ирана будет адаптирован под географические особенности.
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Кроссовер Peugeot 2008 доставят в Европу весной
Глава иранско-французского альянса IKAP (Iran Khodro and Peugeot) Мохаммад Реза Мотамед объявил дату старта продаж кроссовера Peugeot 2008 иранской сборки на рынках стран Европы - последняя декада марта. В дилерских центрах Ирана новый 2008 появится месяцем позже, чем на рынке стран Европы. По словам главы IKAP, новинка для Европы будет оснащаться 1,2-литровым 3-цилиндровым «атмосферником», в то время как на иранском рынке модель будет предложена еще и с 1,6-литровым двигателем. Кроме того, новый 2008 для Ирана будет адаптирован под географические особенности.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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